Deux EMS s’unissent pour assurer leur avenir

«Les petites institutions médico-sociales privées n’ont guère d’avenir. L’État encourage d’ailleurs leur regroupement», explique Alain Bovay, directeur de l’EMS Les Laurelles à Territet. L’établissement fusionne avec l’EMS Les Palmiers à Montreux. Dès le 1er août, les deux structures ne formeront qu’une seule entité sous la responsabilité de la Fondation Balcons du Lac. «La nouvelle structure multisite constitue le résultat d’un processus entamé il y a plusieurs années», relève Yves Morel, directeur des Lauriers. Des synergies existent déjà entre les deux établissements sur les plans logistique, technique et hôtelier. Pour la famille Bovay, à l’origine de la création des Laurelles, mais aussi des Palmiers, c’est une nouvelle page qui se tourne. «Les deux structures seront renforcées par cette réunion. Sans successeurs, notre but était de préserver les résidents et le personnel. Un EMS est un écosystème qui peut vite être fragilisé.»

La transaction, qui relève entièrement d’une mission de service public, a pu être concrétisée grâce à une garantie de cautionnement du Canton. Les parts de la société de l’Hôtel d’Angleterre SA, propriété de la famille Bovay, exploitante des Laurelles depuis 1964, ont été rachetées par la Fondation Balcons du Lac. Sur le plan humain, ce regroupement administratif permet de pérenniser des emplois - les deux établissements comptent une centaine de collaborateurs - et l’esprit «maison» qui prévaut depuis plus de cinquante ans dans cette résidence, aussi connue pour avoir accueilli des hôtes célèbres, parmi lesquels le chansonnier Jean Villard-Gilles, les parents de Lord Mountbatten, ancien Gouverneur des Indes, et ceux du roi Umberto II d’Italie, ou encore la princesse de Monténégro, Anne de Battenberg.

Construit en 2010, l’EMS Les Palmiers exploite 43 lits et un Centre d’accueil temporaire (CAT). Son directeur, Yves Morel, assumera la gestion des 33 lits proposés aux Laurelles. Pour sa part, Alain Bovay restera le président de la Fondation des Balcons du Lac, qu’il a fondée il y a 12 ans.

L’EMS Les Laurelles devenu célèbre à Territet avait été créé par ses parents qui ont acquis l’Hôtel d’Angleterre pour en faire une résidence pour personnes âgées. «Ce regroupement vise aussi à éviter l’acquisition du bâtiment par un promoteur, qui aurait pu remettre en question le type d’activité choisi par notre famille au profit de meilleurs placements financiers», relève Alain Bovay. Afin de répondre aux nouvelles normes cantonales et de l’ECA, il a fallu procéder à des mises à niveau en 2015 pour un montant de l’ordre de 1,6 million dans le réaménagement des sanitaires et l’agrandissement des chambres, dont le nombre a donc dû être réduit. Le bâtiment ne propose plus que des chambres individuelles, comme le prévoit la nouvelle norme. Difficile dans ce cadre pour des petites institutions de faire cavalier seul. C’est pourquoi L’État préconise un seuil d’une soixantaine de lits.