La disparition du «Régional» doit servir d’électrochoc

La disparition de l’hebdomadaire gratuit «Le Régional», victime du Covid-19, est-elle le signe avant-coureur d’une hémorragie au sein de la presse régionale? L’inquiétude est de mise dans un secteur fragile. Si le coronavirus met dans les cordes bien des titres régionaux, il semble que ceux-ci ploient, encaissent, réduisent la voilure, sans pour autant rompre. À court terme du moins.

«Tous nos membres me disent combien la situation est dure, explique Cédric Jotterand, rédacteur en chef du «Journal de Morges» et président de Vaud Presse (treize journaux régionaux). Certains me disent même que les pages d’annonces relatives au coronavirus achetées par le Canton sont une planche de salut, ce qui est très inquiétant. L’été, vidé de ses manifestations, pourrait être une bombe à retardement.»

Dès la mi-mars, «La Région Nord vaudois» a du reste pris une série de mesures drastiques pour éviter le pire. À la réduction du nombre d’éditions hebdomadaires (deux sur cinq, dont celle en tous ménages) se sont ajoutés quatre licenciements (2,5 postes).

«Le cas du «Régional» illustre la dépendance aux annonces, qui sont en chute libre en général, et plus encore depuis le début de la pandémie»

Philippe Dubath, directeur du quotidien, se dit très attristé par la mort du titre basé à Vevey, qui aura couvert l’actualité de Pully au Chablais valaisan durant un quart de siècle. Plus froidement, c’est pour lui le signe d’un modèle économique qui s’essouffle: «Le cas du «Régional» illustre la dépendance aux annonces, qui sont en chute libre en général, et plus encore depuis le début de la pandémie. Aujourd’hui, nos journaux doivent tabler sur un matelas minimum d’abonnés.»

«Il faut viser le 50-50 entre les revenus des annonces et des abonnements, contre 70-30 chez nous actuellement, lance pour sa part Danièle Pittet, rédactrice en chef de l’hebdomadaire «La Broye», dont toute l’équipe a réduit son temps de travail d’un tiers. Nous sommes bien impactés, avec 30% de baisse des revenus publicitaires, et ce n’est pas terminé. Je prévois un gros trou dans les comptes en fin d’année. Pour 2020, je ne crains pas pour la survie du titre, mais dès 2021, il faudra s’adapter.» Des réductions de postes et une suspension de la parution durant l’été sont des pistes.

«On oublie notre rôle»

Stéphanie Simon, directrice du défunt «Régional», regrette le peu d’empressement des Communes à soutenir des titres dont le rôle d’information n’a paradoxalement jamais semblé aussi important: «Vevey était la seule à nous avoir acheté quelques pages annuelles, mais elle a retiré son aide au dernier budget. J’espère que notre disparition fera réfléchir.»

«Les Municipalités ont trop longtemps voulu croire que les journaux exagéraient leur situation, eh bien non, insiste Cédric Jotterand. Nous sommes souvent sollicités pour relayer des inaugurations, des manifestations, etc., mais les collectivités oublient parfois de nous renvoyer l’ascenseur. Elles ne réalisent pas le rôle que nous jouons.» Syndicom, syndicat des médias, juge même «urgent et primordial que les collectivités publiques soutiennent leurs médias régionaux par des abonnements, des publications ou d’autres formes d’aides.»

Aide étatique?

«D’autant que la population se montre solidaire, ajoute Arvid Ellefsplass, rédacteur en chef du «Courrier Lavaux-Oron-Jorat». En cette période de désinformation et de fake news, elle comprend mieux que jamais l’importance d’une information vérifiée et fiable.» Pour preuve, par exemple, les 300 nouveaux abonnés enregistrés par le «Journal de Morges» depuis le début de la pandémie.

Et les réflexions en cours sur une aide étatique? «Des discussions politiques qui n’ont rien amené dans les caisses jusqu’ici, hormis l’aide d’urgence que vient d’annoncer le Conseil d’État sous la forme d’annonces», selon Cédric Jotterand. Philippe Dubath salue tout de même la contribution fédérale aux frais de distribution par la poste.

De son côté, l’association des journalistes Impressum «demande aux autorités fédérales, cantonales et locales concernées de prendre sans tarder les dispositions d’application du paquet d’aides aux médias afin que d’autres titres ne subissent pas le même sort que «Le Régional».