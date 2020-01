Doutes autour de la vente de l’ancien Audiorama

Le bâtiment communal que les conseillers communaux ont décidé de vendre en septembre dernier serait-il déjà en passe de changer de mains?

Lors de la dernière séance du Conseil communal, mi-décembre, Alexandre Staeger, l’un des hérauts de Montreux Libre, a rendu public ce qu’il considère être «une plaquette de vente du bâtiment abritant anciennement l’Audiorama». Le document que s’est procuré «24 heures» évoque l’éventuel potentiel de l’antique bâtiment communal, monument historique. Pour rappel, la Commune de Montreux va se dessaisir de ce bâtiment vétuste et délabré situé à Territet, qui a accueilli le Musée national suisse de l’audiovisuel jusqu’à sa fermeture en 2009 et le départ de sa collection pour Soleure. Les autorités ont déjà choisi l’acquéreur, décision validée par une large majorité du Conseil communal début septembre.

Le bâtiment de l’ex-Audiorama – qui abrite une perle, la salle Sissi, typique Belle Époque – sera en effet vendu à la société Palatin SA, avec siège à Pully. Montant de la transaction: 800'000 francs. Or, Alexandre Staeger, du comité de l’Association pour la protection des sites montreusiens, demande à la Municipalité si elle a eu vent de l’existence de cette fameuse «plaquette de vente»; mieux, si c’est elle qui a chargé Athena Immobilier Sàrl à Luins – laquelle a rédigé le document – de trouver un acquéreur pour sa propriété.

L’élu centriste interroge également l’Exécutif pour savoir si ce dernier serait au courant d’une quelconque intention de la société Palatin SA de vendre le bâtiment… avant de l’avoir acquis. S’ensuit toute une série de questions connexes à laquelle le municipal Pierre Rochat a répondu par la négative.

«Les choses avancent bien. L’acte de vente est en préparation. L’affaire sera conclue début 2020»

Ce qui est sûr, c’est que le bâtiment classé est toujours, renseignements pris, propriété de la Commune. Il ne sera pas acheté par l’État qui a renoncé à son droit de préemption sur tout autre acquéreur. «Les choses avancent néanmoins plutôt bien, confiait Pierre Rochat, juste avant Noël. Nous avons rediscuté très récemment avec Monsieur Thierry Boutin, administrateur de Palatin. L’acte de vente est en préparation. L’affaire sera conclue début 2020.»

À noter que la Commune se prémunira avec l’ajout au contrat d’un droit de réméré. Ce terme juridique signifie que le vendeur se réserve la possibilité unilatérale de récupérer le bien vendu si l’acquéreur venait à ne pas tenir ses engagements. De plus, la Ville sera au bénéfice d’une servitude assurant l’utilisation publique de la salle Sissi.

«Document confidentiel»

Quid alors de la désormais fameuse «plaquette de vente» que la Municipalité a découverte par l’entremise d’Alexandre Staeger? «Il ne s’agit pas d’une plaquette de vente à proprement parler mais d’un document privé, et même confidentiel, que Monsieur Boutin m’a demandé d’établir à l’intention de futurs partenaires actifs dans le domaine de la santé, et potentiellement intéressés par son projet», s’insurge Edyta Graf, de l’agence Athena Immobilier. Selon elle, ledit document «a été propagé par des tiers qui auraient souhaité acheter le bâtiment mais qui n’ont pas été choisis par la Municipalité».

Le dossier vante «un splendide immeuble sujet à toute sorte d’aménagement, alliant charme d’antan et infrastructure robuste», mais encore son emplacement. Et décline les possibilités d’accueil: «hôtel, restaurant, clinique, spa, boutiques, salles de soins, centres culturels, écoles, etc.» Thierry Boutin, qui insiste aussi sur le côté privé de la plaquette et qui fustige un combat politique, ne dément pas: «Nous avons en effet beaucoup d’ambition à rendre à ce bâtiment son lustre d’antan, mais aussi au quartier de Territet quelque peu désert. Nous ne cherchons aucunement à vendre, mais à trouver des locataires et opérateurs, également à créer de l’emploi.»

L’administrateur de Palatin indique que sa société, également intéressée par le rachat de l’Alcazar, propriété privée située très près de l’ex-Audiorama, est en contact avancé avec plusieurs partenaires suisses. Aussi avec le Canton dans le cadre de discussions autour de la réhabilitation de ce monument d’importance nationale, sachant que le bâtiment doit être conservé dans les règles de l’art, sans qu’aucune intervention de quelque nature que ce soit n’ait lieu sans validation préalable. «Ça avance aussi bien de ce côté-là», ajoute le président de Palatin, qui «ne souhaite pas articuler de chiffre quant aux travaux de réhabilitation. C’est largement prématuré.»