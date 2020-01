Les élèves reporters se heurtent à un CIO tatillon

Depuis lundi, 140 élèves se glissent dans la peau de journalistes aux JOJ. Dans le dernier numéro du journal rédigé par les reporters en herbe de Leysin et des Ormonts, on trouve une interview de l’Ormonanche aux six Globes de cristal, Lise-Marie Morerod, ou celle de la triple médaillée de ces JOJ, Amélie Klopfenstein.

Les jeunes journalistes ont dû composer avec la rigueur du CIO. Présenté début 2019 au comité de Lausanne 2020, le projet placé sous l’égide du programme Radiobus a failli passer à la trappe. En octobre, un e-mail rédigé en anglais est venu doucher l’enthousiasme général, notait mercredi le site lematin.ch. Le CIO y signifiait que «toute diffusion de vidéo tournée par les élèves leur était interdite s’ils souhaitaient être accrédités pour la manifestation». Renseignement pris, un nombre limité d’accréditations — 10 par jour pour un total de six jours de compétition sur 13 — a été délivré aux élèves.

«Cette polémique nous déçoit car nous avons soutenu et accompagné ce projet. Les élèves ont par exemple eu l’occasion d’interviewer notre président, Thomas Bach»

Le CIO a-t-il appliqué avec trop de rigueur sa politique en termes de droits de diffusion? En charge des relations médias pour le CIO, Michael Noyelle nuance: «Il est faut d’indiquer que toute image a été interdite. Les directives, assouplies depuis les derniers JOJ, sont les mêmes pour tous les médias. Sur les sites des compétitions, les droits de diffusion sont négociés avec les diffuseurs, comme la RTS. Tous les journalistes, y compris les participants au projet Radiobus, ont en revanche accès à la zone mixte pour rencontrer les athlètes et peuvent réaliser des vidéos dans l’espace public. Nous mettons par ailleurs à leur disposition gratuitement des images des compétitions.» Et le porte-parole d’ajouter: «Cette polémique nous déçoit car nous avons soutenu et accompagné ce projet. Les élèves ont par exemple eu l’occasion d’interviewer notre président, Thomas Bach.» De son côté, le Département de la formation de la jeunesse et de la culture indique avoir été informé de la situation et avoir «travaillé avec Lausanne 2020 pour trouver avec le CIO des solutions raisonnables».

Les reporters n’ont pas chômé depuis lundi. La rédaction réalise chaque jour un journal papier, une émission radio d’une heure, un téléjournal, détaille Damien Girod, l’enseignant qui pilote le projet. La production des élèves est visible sur le site www.eps-lesormonts-leysin.ch. «À la réception de cet e-mail, ça a été la soupe à la grimace, concède Michele Cherubini, directeur de l’établissement primaire et secondaire Les Ormonts-Leysin. Mais nous avons trouvé un compromis. Ce que je retiens désormais, c’est le travail magnifique qui est réalisé. Et le fait que nos élèves ont l’occasion de côtoyer de près ces athlètes.»