Les ensembles cuivrés ont brillé ce week-end

Parmi les dix ensembles en lice en catégorie «Excellence» ce week-end au Concours suisse des brass bands de Montreux, le suspense a été jusqu’à son comble. Au final, c’est le Valaisia Brass Band qui l’a emporté d’un souffle (1er sur le morceau imposé et 2e sur la pièce libre, total: 3e) sur l’ensemble Bügermusik de Lucerne (2e et 1er: 3e aussi). C’est le meilleur classement sur la pièce de concours qui est alors décisif. Le podium est complété par un autre brass band valaisan, le 13 Étoiles (3e et 3e: 6e).

Côté vaudois, la satisfaction de l’Ensemble de cuivres Mélodia vient de sa très belle performance sur sa pièce à choix, «ABrussels Requiem», du compositeur belge Bert Appermont. Avec cette œuvre particulièrement agréable à l’écoute et bien maîtrisée de bout en bout, les musiciennes et musiciens emmenés par Vincent Baroni ont récolté une encourageante 5eplace, juste derrière l’indétrônable trio de tête et le Brass Band Berner Oberland.

Les instrumentistes de LaCôte se sont révélés moins à l’aise sur la pièce imposée, «Jazz» de Philip Wilby, où ils ont dû se contenter d’un très modeste 9e rang. Au résultat final, ils ont terminé en 7e position, à égalité de points avec le 6e, mais relégués d’une place du fait du résultat sur l’imposé. La progression est toutefois sensible par rapport à l’antépénultième place recueillie en 2018.

Stabilité en revanche pour la formationB de Mélodia, qui, comme l’an dernier, a obtenu un 10e rang. Dans cette 2e catégorie où treize ensembles étaient en compétition, les jeunes musiciennes et musiciens sous la nouvelle baguette de Joëlle Gaillard n’ont pas démérité, mais étaient peut-être un peu «frais» par rapport à des formations expérimentées comme le Constellation Brass Band – encore des Valaisans –, qui s’est imposé.