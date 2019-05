Entre ciel et lac, le cœur de la Fête s’est mis à battre

«Ce lieu devient le cœur de la Fête. En moins d’une semaine d’exploitation, le succès est déjà au rendez-vous», s’enthousiasme Frédéric Hohl, directeur exécutif de la Fête des Vignerons de Vevey. Ouvertes depuis le 20 mai, inaugurées lundi, les Terrasses de la Confrérie donnent un avant-goût de la célébration de cet été, «une forme de l’esprit de la Fête», selon François Margot, abbé-président.

Avec le début des répétitions dans les arènes, cet espace d’accueil convivial est devenu depuis quelques jours le lieu de réunion des acteurs-figurants, des habitants de la région et des visiteurs, ces derniers pouvant suivre l’avancée des préparatifs des représentations. L’endroit est très vivant, en particulier lors des visites, prisées, de l’enceinte. «Cela permet aux arènes de ne pas être un vaisseau fantôme, mais un endroit chaleureux et accueillant», glisse Frédéric Hohl.

Du matin au bout de la nuit

Construites sur le lac dans le prolongement de l’amphithéâtre, avec une vue imprenable sur les montagnes, les Terrasses de la Confrérie constituent l’espace de réception officiel de la Fête. Depuis une semaine, elles proposent matin, midi et soir détente et convivialité. Et la découverte des produits du terroir, à déguster dès l’heure du petit-déjeuner jusqu’au bout de la nuit.

En une semaine d’exploitation, le succès est déjà au rendez-vous

À chaque niveau son ambiance. Au rez-de-chaussée, dénommé «Les Coteaux», le bar à tommes offre une petite restauration, tartines garnies ou autres planchettes. C’est aussi le lieu d’accueil pour visiter les arènes. Les amateurs de vin sont appelés à se diriger tout droit au 1er étage, où s’installera Swiss Wine Promotion durant la célébration.

Actuellement, ce sont des crus de Lavaux et du Chablais des vignerons membres du Conseil de la Confrérie qui y sont servis, outre les nectars officiels de la Fête. Ce qui colle avec la dénomination de l’endroit. Mais le must reste sans doute «La Capite» placée sur la terrasse panoramique du 2e étage, avec ses cocktails, son ambiance lounge et détendue. Soirées DJ en prime.

Seule une moitié des espaces des Terrasses de la Confrérie est ouverte au public. L’autre est réservée aux partenaires de l’événement. Le concept de l’espace a été imaginé par Sandrine Kursner, responsable des Terrasses de la Confrérie. Il est mis en œuvre par le chef français Morgan Genelle, installé à La Tour-de-Peilz après être passé dans plusieurs établissements haut de gamme, à Paris notamment. Sur le plan culinaire, les Terrasses de la Confrérie entendent valoriser des produits des artisans du goût vaudois. Et ils sont nombreux, pâtés, tommes, feuilletés, filets de truite, gâteaux, jus de pomme ou encore glaces artisanales.

(24 heures)