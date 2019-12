Un espace Derib se dessine au Manège de Villard

Dans les toutes premières pages du budget 2020 de La Tour-de-Peilz, une ligne, en gras, ne passe pas inaperçue: «Étude projet Espace DERIB». Les élus diront ce mercredi s’ils acceptent de débloquer ces 20'000 francs. Mais que se cache derrière cette somme? Une belle idée de la municipale (PS) Taraneh Aminian, en charge de la Culture: mettre à l’honneur le génial dessinateur Derib. Et pas n’importe où: au Manège de Villard, «où il a appris à monter!» précise-t-elle. Le manège se situe dans les hauts de la commune, à deux pas du domicile de l’artiste, natif de La Tour-de-Peilz. Un endroit tout trouvé pour celui qui a maintes et maintes fois mis les chevaux à l’honneur dans ses bandes dessinées.

«Avec notre coordinateur culturel, Mathias Nagy, nous avons approché une société spécialisée – Go2Play – pour qu’elle nous dise si l’idée était bonne ou non, explique Taraneh Aminian. Il s’avère qu’elle a du potentiel. Dès lors, il nous faut débloquer de l’argent pour lancer une réelle étude, poussée, comprenant un business plan et tous les développements nécessaires pour savoir quelles suites donner à cette idée.»

En substance, l’intention est de créer un espace qui comprendrait un petit musée, permettrait le contact avec les chevaux et proposerait des cours de poney en plus de cours de peinture. La société Go2Play a esquissé des pistes pour articuler ces différents «pôles» autour du manège (voir l'infographie ci-dessous). «Nous parlons souvent de Courbet, qui a passé quatre ans à La Tour-de-Peilz. Or nous avons Derib chez nous, qui a vendu des millions de bandes dessinées et qui est mondialement connu! Il serait temps de le célébrer, dans un projet à échelle familiale, en adéquation avec ses valeurs humanistes et proches de la nature», souligne Taraneh Aminian.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Contacté, Claude de Ribaupierre, alias Derib, répond: «Je suis très touché qu’un projet soit imaginé en guise de reconnaissance à mon talent! Mais je ne souhaite pas pour l’heure en dire davantage: nous n’en sommes qu’aux balbutiements. Il est un peu tôt pour en parler.» Son fils Arnaud ajoute: «Nous sommes extrêmement motivés à aller de l'avant en partenariat avec la Commune, dans une collaboration artistique, logistique et financière, pour un lieu qui valorise l’animal, le manège et le travail de mon père. Et nous voulons surtout que tout se passe le plus harmonieusement possible, dans le respect du Manège de Villard, où mon père avait déjà fait des fresques alors qu’il n’avait que 16 ans!»

Tourisme doux

Rayon expositions en lien avec la BD, le château de Saint-Maurice en présente depuis 2005. Celle consacrée à l’ourson Petzi, l’an dernier, a attiré plus de 20'000 visiteurs. Très loin des millions de curieux attendus à Bruxelles pour le Musée du Chat de Philippe Geluck, 4000 m2 sur sept niveaux, un projet que le dessinateur a dévoilé fin 2018 et qui devrait ouvrir en 2023.

«De notre côté, nous n’imaginons pas du tourisme de masse, mais doux. Rien d’énorme. Les accès au lieu ne s’y prêtent de toute façon pas!» souligne Taraneh Aminian. Le terrain appartient à la Commune, qui a octroyé au manège un droit de superficie de trente ans sur une partie, qui devrait être renouvelé dès 2022. La grange du terrain, classée en note 3, est en piteux état. «Le projet Derib permettrait de faire d’une pierre deux coups en la rénovant», se réjouit Taraneh Aminian.

Au Manège de Villard, dont l’école accueille plus d’une centaine de cavaliers, la gérante depuis quatorze ans, Kristel Morand, explique: «Je ne connais pas assez le dossier, encore embryonnaire, pour me prononcer. Mais je peux déjà dire que je suis ouverte à des collaborations. Il faudra voir ce qui sera envisageable, mais il y a un intérêt à une forme de dynamique qui peut se mettre en place.»