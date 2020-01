Étienne Rivier: «Il reste quelques abcès à crever»

Au lendemain de son annonce très formelle devant le Conseil communal, Étienne Rivier, municipal PLR des Finances, revient à bâtons rompus sur les raisons personnelles qui l'ont amené à décider de se retirer de la politique au 31 juillet prochain. En toute décontraction et en toute sérénité. «Vous savez, je suis médecin en gériatrie et je sais ce qu'est le vieillissement, lance-t-il en guise de boutade. J'aurai 75 ans en avril et je n'ai plus l'agressivité et l'acuité nécessaires pour assumer cette tache qui requiert beaucoup de qualités et à laquelle j'ai donné l'essentiel de mes compétences et de mon temps.»

L'ancien conseiller communal libéral durant deux législatures et municipal PLR depuis 2011 ne nie pas avoir traversé deux législatures chahutées et pesantes à l'Exécutif. La première avec deux démissions en cours de route sur fond de tensions - les socialistes Marcel Martin et Annick Vuarnoz; la seconde avec les suspensions, en 2018, du socialiste Lionel Girardin, soupçonné de gestion déloyale de biens publics et toujours absent, et des Vevey Libre Jérôme Christen et Michel Agnant, réintégrés en novembre dernier, pour des accusations de violation de secret de fonction. Une crise sans précédent au sein de la Municipalité «avec des ruptures violentes qui ont monopolisé nos ressources intellectuelles et notre énergie créatrice». Et de continuer: «Il reste quelques abcès à crever et il faut que nous le fassions. J'ai encore six mois de mandat devant moi et j'aimerais que nous fassions un pas en avant.»

C'est ce contexte, et le souci de ne pas quitter un navire en perdition, qui a convaincu Étienne Rivier de prolonger au-delà de ce qu'il avait annoncé au moment de sa réélection en 2016: rempiler pour la cause du PLR oui, mais jusqu'à la fin de la Fête des Vignerons, qui s'est conclue en août dernier. «C'est cette même problématique de la Fête et ses aspects financiers pour la Ville qui m'ont convaincu de continuer, je voulais les régler avant de partir.»

«Je tenais à cette complémentaire»



Quand bien même Étienne Rivier avait posé ses conditions, les pressions du PLR n'ont pas manqué pour qu'il prolonge jusqu'à la fin de la législature pour s'éviter une élection complémentaire à haut risque pour le seul siège de droite à l'Exécutif. En effet, un départ moins de six mois avant la fin de la législature (30 juin 2021) n'aurait pas nécessité de remplacement avant le scrutin. Manqué: une élection complémentaire aura lieu ce printemps, vraisemblablement le 17 mai. «Mon groupe a râlé, mais a fini par accepter mes raisons face à ma fermeté. Par ailleurs, d'entente avec mes collègues municipaux, il apparaissait qu'un Exécutif à trois personnes durant plusieurs mois aurait été périlleux.»

Étienne Rivier assume et va même plus loin: «Je tenais à cette complémentaire. Oui, le risque de la perte de ce siège existe, mais c'est un risque démocratique qu'il faut courir. Ne pas avoir le courage de l'affronter serait un très mauvais signal. Du reste, je sais qu'il y a des candidats, des forces nouvelles qui vont apparaître.»

Qui? Il ne pipera mot. Patrick Bertschy, ténor du PLR, n'est pas partant, peut-être pour mieux revenir aux élections régulières de 2021. Philippe Herminjard, président du parti, est un papable. Christophe Ming, actuel président du Conseil communal, avoue y réfléchir. Une assemblée du parti sur la question est prévue à la fin du mois. Étienne Rivier considère que «la population a voulu un PLR à la Municipalité en 2016 et il me semblerait élégant et cohérent qu'il soit remplacé par un PLR».

Duel en vue



Rien n'est moins sûr toutefois. Décroissance-Alternatives, qui a le vent dans le dos, pourrait être tenté de briser les équilibre en place. Si la formation d'extrême gauche évite de s'avancer trop loin à ce stade, la tentation est grande, et elle ne s'en cache pas. Mais officiellement rien ne sera décidé avant les discussions du 10 février à l'interne, mais aussi entre les partis. Yvan Luccarini, député (Ensemble à Gauche et POP) et deux fois malheureux à une élection à la Municipalité, paraît le candidat naturel, «mais d'autres options ne sont pas exclues», admettait ce jeudi Alain Gonthier, conseiller communal.

Étienne Rivier craint-il le scénario catastrophe d'une Municipalité sans PLR? En fervent démocrate, l'élu ne le verrait pas comme tel et il s'en remet à la volonté des électeurs. «Et si cela devait arriver, au vu de la décision de jeudi soir au Conseil communal de passer de 5 à 7 le nombre de membres de la Municipalité dès la prochaine législature, le PLR a toutes les chances d'y être représentée au 1er juillet 2021.»