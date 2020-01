Un Etivaz fait fondre la Grande pomme

La chose surprendra peut-être les amoureux de fromage suisse: L’Étivaz serait idéal pour la raclette. C’est en tout cas l’avis de James Coogan, responsable du département fromager de l’épicerie fine new-yorkaise Eli Zabar et pointure en matière de fromage dans la Grosse Pomme.

Cité lundi par le blog culinaire du «New York Times», l’Américain fait l’éloge d’un L’Étivaz – «une sorte de gruyère suisse» – fabriqué en 2018 par la famille Ziörjen, sur l’alpage de Tompey. Avec ses arômes de «noisette, légèrement fruité et terreux», ce fromage serait le meilleur que James Coogan ait goûté. Ce dernier recommande de le savourer en fondue ou en raclette. À noter qu’Eli Zabar sponsorise l’alpage des hauts de Corbeyrier via le programme «Adopt an Alp» («adopte un alpage»), raison pour laquelle le magasin écoule ses meules.

Contactés mardi, Mélanie et Florian Ziörjen sont aux anges: «C’est une belle reconnaissance de notre travail et de ce savoir-faire. Nous savons que nos fromages sont exportés aux États-Unis, mais cet article est une vraie surprise.» Les Ziörjen exploitent en famille depuis quarante-sept ans et trois générations cet alpage situé à 1580 m et qui accueille en été 75 vaches. La tradition est bien partie pour se perpétuer. «Nous formons la quatrième génération: nos enfants nous y accompagnent chaque été», explique Mélanie.

Le couple qui réside à Rougemont ne s’offusque pas de la proposition de James Coogan de savourer leur fromage en raclette: «On ne l’a jamais fait. Mais il arrive qu’on monte à l’alpage en raquettes en hiver et qu’on le fasse fondre au feu de bois. Et on l’utilise aussi pour faire des croûtes au fromage, ce qui n’est pas très différent.»