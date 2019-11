L’exécutif montreusien accusé de «gestion déloyale»

Élu UDC, Franco Meichtry a déclaré mercredi soir lors de la séance du Conseil communal de Montreux qu’il allait «dénoncer la Municipalité à la Préfecture de Vevey». Il accuse les sept membres de l’Exécutif de «gestion déloyale de l’intérêt public» et de «complaisance dans la passation de marchés». Cette prise de position véhémente est intervenue lors du débat sur le projet municipal d’un octroi de crédit de 2,1 millions de francs pour le financement d’une étude portant sur la démolition du bâtiment administratif communal de la rue de la Gare. Ce dernier laissera place à l’extension du Collège de Montreux-Est.

«C’est en tant que commissaire pour le groupe UDC que je dénonce les pratiques usuelles de notre commune», a expliqué l’élu. Principal grief, la prétendue non-divulgation de documents à la commission chargée d’étudier la requête municipale, particulièrement un procès-verbal. Cette pièce a été établie pour validation après ouverture des enveloppes des différentes offres reçues par la Municipalité, qui adjuge ensuite le mandat de la réalisation de l’étude, ici à un groupe de spécialistes.

«Nous avons donné aux commissaires tous les documents nécessaires. Nous n’avons pas pu donner ce PV, car les offres n’ont été ouvertes qu’après la séance de commission et qu’en plus il est confidentiel», assure Caleb Walther, municipal en charge du dossier. Conseiller PLR, Olivier Müller, qui est membre du comité de l’Observatoire des marchés publics romands, va plus loin. «L’établissement d’un procès-verbal par l’adjudicateur, ici la Municipalité, est une exigence légale. Néanmoins, c’est un document interne qui n’a pas vocation à être divulgué à un tiers. Dans ce cas, c’est de compétence municipale.» Pas pour Franco Meichtry, qui accuse encore la Municipalité de «mensonge» et de faire part «d’obscurantisme». Selon lui, la «loi sur les Communes octroie des pouvoirs élargis aux élus d’un Conseil communal et, dans ce cas précis, les autorise, en qualité d’organe de contrôle, à avoir accès à toutes les pièces».

Voilà sur le fond. Pour ce qui concerne la dénonciation prochaine à la préfecture et les accusations portées contre le collège municipal par Franco Meichtry, Caleb Walther s’est montré ferme: «Vous portez des allégations graves, fallacieuses. Allez-y, déposer une plainte. Je suis pour ma part très serein.» Seul membre du corps délibérant à réagir, le député PLR François Cardinaux a pris la mouche: «Cette manière de faire me hérisse le poil. Monsieur Meichtry, nous déposerons plainte contre vous si vous ne le faites pas!» À noter qu’à l’issue de la séance, le syndic, Laurent Wehrli, était aussi très en colère: «Ce bashing des autorités exécutives est totalement inacceptable.»

Sur le vote de l’étude, le plénum a validé le crédit par 85 voix, 2 contre (Franco Meichtry et un élu Montreux Libre), aucune abstention. Les autres élus UDC, qui ne se sont pas prononcés dans ce débat, n’ont donc pas suivi leur bouillant représentant.