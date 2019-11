Une expo pose les jalons d’un habitat écoresponsable

Dès l’entrée dans le bâtiment principal du gymnase de Burier, on se retrouve confronté à l’urgence climatique. C’est ici que l’exposition itinérante «Habiter demain» a inauguré son tour cantonal lors d’un vernissage mardi dernier. Les 14 panneaux explicatifs, installés jusqu’au 15 novembre, sont un concentré d’une publication de novembre 2018 parue dans la collection Jalons éditée par le Canton de Vaud. Son objectif? Mettre en évidence les enjeux d’une construction pérenne, bâtie autour de trois adjectifs: équitable, viable et durable. Cela présuppose du vivre ensemble, des espaces verts et une densité d’habitation réfléchie. L’expo propose des exemples concrets, comme le complexe de bâtiments de l’Îlot 13 à Genève ou les Plaines du Loup à Lausanne.

Yves Golay, responsable du développement durable à l’État de Vaud, insiste sur la responsabilité individuelle de chacun: «La transition sera collective ou elle ne sera pas». Selon lui, le bâti ne constitue que 40% du problème, alors que des changements dans la production et la consommation alimentaires permettraient de diminuer de 50% l’atteinte à l’environnement. «On peut changer notre comportement avant que les lois ne soient réformées. Il suffit que 10 à 15% des individus revoient leur mode de vie pour qu’un impact soit remarquable», reprend-il.

Pour Agnès-Valérie Bessis, directrice de Burier, cette exposition s’inscrit dans la suite logique de différents projets maison: un jardin potager en permaculture, un système de chauffage qui puise son énergie dans l’eau du Léman (2017) ou les 1110 panneaux voltaïques fournissant plus de la moitié de l’énergie consommée depuis 2018. «Le gymnase de Burier, c’est déjà «Habiter demain»», ajoute-t-elle. Pour Alexandre Vouilloz, enseignant, «ce sont de belles initiatives telles que celles-ci qui peuvent consolider la détermination des élèves descendus dans la rue à l’occasion de la grève du climat». Après Burier, l’exposition sera visible au Forum d’architecture de Lausanne en décembre et à l’École professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) et au Gymnase de la Broye au début 2020.