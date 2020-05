Pas d’extension de la zone 30 à Cully

L’Exécutif de Bourg-en-Lavaux a été retoqué fin février par la Cour de droit administratif et public (CDAP) après s’être opposé au Canton en matière de signalisation routière. Les édiles avaient présenté quatorze mois plus tôt un avant-projet pour créer une zone 30km/h dans les villages de Riex et d’Épesses ainsi que pour prolonger la zone existante dans celui de Cully, sur la route de Grandvaux. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a accepté les deux premières en juin 2019, écartant la troisième, comprise entre le giratoire de la gare et le panneau d’entrée de Grandvaux, sur une route cantonale.

«La limitation à 30km/h n’est pas justifiée sur le tronçon concerné. La sécurité des piétons est déjà fortement assurée»

La Municipalité voulait ici garantir la sécurité des piétons aux abords de la gare, en chantier, mais aussi de secteurs pavillonnaires près du collège, du stade de football des Ruvines et de l’hôpital de Lavaux. Elle a donc formé un recours, malgré l’expertise poussée sur laquelle s’était fondée la DGMR pour rendre sa décision. Cette dernière est résumée ainsi: «La limitation à 30km/h n’est pas justifiée sur le tronçon concerné. La sécurité des piétons est déjà fortement assurée, tant longitudinalement que transversalement.» Le département estimait aussi que le bâti existant n’était pas suffisamment dense pour justifier l’extension de la zone.

La Municipalité a campé sur ses positions: «La réduction améliorera le confort des riverains qui vont subir durant trois à quatre ans les nuisances des travaux lourds de modernisation des infrastructures du plateau de la gare.» En ce sens, l’Exécutif avait préalablement pris une mesure de sécurité provisoire –?avec la DGMR– en créant un obstacle sur la route pour sécuriser le chantier.

Après visite sur place et étude du dossier, la CDAP a tranché en faveur de la décision cantonale. Elle estime principalement que la Municipalité –qui n’a pas commandé d’expertise, pourtant nécessaire– ne fait pas la démonstration du bien-fondé de la réduction de vitesse sur le tronçon. Mal fondé par rapport à une décision cantonale réglementaire et justifiée, le recours a été balayé.

La porte n’a en revanche pas été fermée à toute amélioration sur la route de Grandvaux. En effet, l’arrêt révèle que le Canton «se dit ouvert à l’élaboration d’un projet d’ensemble, comportant des mesures de construction et d’aménagement telles que requises pour les zones 30. Les adaptations souhaitées du réseau routier pourront être étudiées dans ce cadre, en intégrant les développements en cours et à venir dans ce secteur.»