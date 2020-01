En voie d’extinction, les quilleurs jouent-ils leurs dernières boules?

En cette soirée de janvier, ils sont une petite quinzaine à s’entasser autour des deux pistes du restaurant veveysan À la Valsainte. Une partie de quilles entre amis après le repas? Vous n’y êtes pas du tout! Le club des «Joyeux-Chasseurs» de Savigny affronte, ce soir-là, l’équipe de Montélaz pour une place en finale de la Coupe vaudoise. Ici, pas de musique tonitruante ou d’écran plat affichant les scores, comme chez le cousin américain, le bowling. «Quand on joue un match de quilles, on peut entendre les mouches voler», sourit Patricia Buchs, présidente de la Fédération vaudoise des clubs de quilles (FVCQ).

Paul Stillhard, joueur du club de Savigny et président d’honneur de la FVCQ, ne semble pas dans un bon soir. Il marmonne dans sa moustache dès les premiers tirs d’entraînement. Ses coups ne déguillent pas le nombre de quilles espéré, mais l’homme n’en perd pas pour autant sa bonne humeur. «Chaque piste est vraiment différente et a sa propre spécificité. Ici, à Vevey par exemple, il faut jouer plus fort. Après, si vous me demandez quelle est la plus belle, je vous dirais que c’est la nôtre, à Savigny», s’amuse-t-il.

Si les clubs ont de la peine à recruter de nouveaux joueurs et voient leurs membres prendre de l’âge, c’est surtout la disparition des jeux de quilles qui semble sonner le glas de cette tradition romande. Dans le canton de Vaud, il ne reste plus que sept lieux pour pratiquer ce sport, alors qu’il en existait une cinquantaine dans les années 70. Pour être exhaustif, il y a des pistes à La Valsainte à Vevey, au café de la Grappe d’Or à Cully, à l’Auberge de la Croix Fédérale à Champvent, au Café de la Promenade à Yverdon, à l’Hôtel Saint-Romain à Romainmôtier, à l’ancien Café Industriel à L’Auberson, à côté de Sainte-Croix, et à Savigny dans un club privé.

«Sur Vaud, il n’y a pas de pistes privées à part celles de Savigny. Toutes les autres sont dans des bistrots. À Fribourg, sur les 14 clubs qui existent encore, 11 sont propriétaires de leur jeu de quilles, précise, un brin envieuse, la présidente de la FVCQ. Chez nous, s’il y a un patron de l’un de ces restaurants qui arrête et que le repreneur ne souhaite pas continuer, le club disparaît.»

Un championnat, deux niveaux

Cette raréfaction des lieux impacte aussi l’organisation des compétitions de la FVCQ. Dans les années 80, ce sport comptait plus de 90 clubs vaudois et environ 750 joueurs actifs, répartis dans 5 catégories différentes: la série Élite, la série A, la série B, la série C et la série D. Aujourd’hui, il reste en tout et pour tout 11 équipes dans le canton de Vaud dans un seul et unique championnat interclubs. «Il y a la catégorie Élite qui a 5 équipes et la série A qui a 6 équipes, explique André Arn, joueur de Savigny et président d’honneur de la FVCQ. Tout le monde joue contre tout le monde. À la fin, il y a un classement pour la série Élite et un autre pour la série A. Le premier de la série A monte en Élite et le dernier de l’Élite descend en série A.»

L’année dernière, il y avait encore 13 clubs. Face à cette érosion constante, Patricia Buchs ne se fait que peu d’illusions. «J’ai quand même l’impression qu’on est les derniers survivants de ce sport. J’espère le voir encore quelque temps. Nous venons de fêter notre 60e anniversaire. Si je suis pessimiste, je dirais qu’il nous reste encore cinq ans. Si je suis optimiste, j’espère pouvoir fêter les 70 ans de la fédération. En tout cas, on fait tout pour continuer.» À Genève, les clubs de quilles ont déjà disparu, car il n’y avait plus d’endroit pour jouer.

La compétition du soir bat son plein dans une ambiance de cathédrale. Seul le bruit des boules, dansant un curieux ballet avec les quilles, résonne dans la petite salle de La Valsainte. Quelques gestes de satisfaction ou de déception mesurée marquent le corps et le visage des joueurs. «La plupart viennent parce qu’ils ont encore l’attrait de la compétition. En général, lorsqu’on ne l’a plus, on arrête», rigole Patricia Buchs.