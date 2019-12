La femme au profil bourgeois qui redonne la majorité à la gauche à Montreux

«Sur les 26 voix que vous avez d’avance sur votre concurrent, deux proviennent de ma femme et de moi.» Un simple citoyen est venu féliciter Irina Gote, à la brocante qu’elle tient au marché de Noël. Il a voté pour la socialiste – qui vient de faire basculer la majorité municipale de Montreux – alors que sa famille à lui «est radicale depuis 1848». Pourquoi? «Par allergie à un certain clientélisme de la droite montreusienne.»

Aussi parce qu'Irina Gote et son profil atypique rassemblent au-delà de son seul clan. Arborant perles au cou comme en boucles d’oreilles, elle s’est mise à son compte dès la sortie de ses études universitaires (en histoire de l’art). Mariée à un ex-banquier qui gère des fonds de placement, elle est propriétaire de sa maison à Brent, et de sa boutique à la rue de Bourg, à Lausanne, spécialisée en arts asiatiques anciens et en bijoux. Pourquoi, avec un tel profil socio-économique proche des milieux bourgeois, avoir choisi le PS? «Parce que je sais ce que c’est d’être pauvre, de manquer de tout, de devoir se battre pour vivre.»

Née en Roumanie en 1974, Irina Gote a connu «les années de grande privation: rationnés, nous faisions la queue pendant une semaine pour obtenir des aliments. Notre famille se relayait. Je m’installais après l’école, parfois de 14h à 18h, avec mon petit tabouret dans la file.» Alors qu’elle vit avec sa mère, son père ayant dû fuir le régime, leur appartement est mis sur écoute. «Je me rappelle d’une seule claque de ma mère, quand j’avais 10 ans, parce qu’elle avait le sentiment que je nous avais mis en danger: en regardant un film communiste chinois, j’avais dit: «C’est pire que chez nous!» Ma mère ne m’avait pas dit qu’il y avait des micros. Mais elle m’avait fait sortir pour m’expliquer que tant que nous vivions ici, il fallait nous plier aux règles.» Une enfance qui aurait pu la dégoûter de la gauche? «Non. Les gens manquaient de tout mais s’entraidaient. Le dimanche, nous mangions tous ensemble avec les voisins ce que chacun amenait. C’est une force de l’être humain: unis, nous pouvons faire beaucoup de choses.»

«Heidi de l’Est»

Arrivée à Lausanne, après l’émerveillement d’avoir sa propre chambre, il fallut absorber le choc de «l’abondance de tout» et gérer «mon look d’enfer qui avait fait s’éclater de rire mes camarades, lorsqu’ils m’avaient vue avec mes longues couettes, ma blouse roumaine et mes pantalons en velours côtelé». Engagée dès 21 ans en politique, elle a gravi les échelons dans sa commune de Chavannes-près-Renens. À Montreux, elle s’est énormément engagée pour l’accueil de la petite enfance. «Ce combat reste d’actualité, car il manque une centaine de places.»

L’an dernier, très combative sur les problèmes rencontrés aux Transports publics de la Riviera vaudoise, les VMCV, elle traite les membres du conseil de fondation de «pots de fleurs sur un balcon». Point commun entre ces dossiers: «La défense d’un service public de qualité.» «Elle a une force de travail énorme et connaît parfaitement ses dossiers, souligne son collègue de parti Olivier Raduljica. Elle m’impressionne par sa solidité comme présidente de la Commission des finances, une fonction exposée où on reçoit parfois des coups.»

Importance de la famille

À 11 ans, la petite Irina se voit offrir par sa mère une bague de la boutique Nightingale, sans savoir qu’elle possédera le lieu un jour. La naissance d’une vocation: la passion pour les objets et les collections. «J’ai commencé à faire des brocantes très jeune. J’y vais très tôt, pour dénicher l’objet rare. Je fonctionne au coup de cœur.»

Son mari, rencontré à l’UNIL, a aussi été un coup de foudre. «J’ai la chance qu’il comprenne que mon engagement est très important pour mon bien-être. Sans lui et mes parents, qui vivent dans la même maison que nous, je n’aurais pas pu faire la moitié des choses que je fais.» Autre condition pour cette maman de trois enfants: une organisation millimétrée, avec un lever entre 6h et 6h30, pour préparer les repas pour toute la journée. Le prix à payer pour manger en famille à 19h, avant de consacrer quatre à cinq soirs par semaine à la politique.