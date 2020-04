Florissant, le Cosmopolis d'Aigle s’agrandit et innove

La dernière séance à Montreux?

Exploitées depuis 1999 par Cinérive, les deux salles du Hollywood à la Grand-Rue de Montreux pourraient prochainement fermer. L’annonce en a été faite lors du dernier Conseil communal par Emmanuel Gétaz.



«Cinérive a dénoncé le bail qui le liait au propriétaire de Cité-Centre pour la fin de l’année. Le Conseil communal avait voté une couverture de déficit il y a six ans de 60'000 francs par an. Mais la Municipalité a décidé de stopper unilatéralement cette aide au bout de trois ans, laissant l’exploitant se débrouiller. Montreux ne peut pas se passer de cinéma. Ce serait une catastrophe», assène l’élu Montreux Libre.



Yves Moser confirme. «La Ville nous a aidés financièrement pendant trois ans, puis a cessé. Nous avons assumé entièrement les pertes, mais ce n’est désormais plus possible.» Le président de Cinérive explique la non-rentabilité historique du duplex montreusien par le fait «qu’il soit mal placé, le manque de praticabilité des salles, des charges importantes et l’importance de grandes manifestations à Montreux qui plombent l’attractivité du cinéma.» Pourtant, l’exploitant assure que la «porte n’est pas fermée», mais attend des aides de la Commune, comme du propriétaire.



La Municipalité réfléchit à la persistance ou non de salles obscures en ville. «Il faut peut-être se poser la question de la régionalisation, dit le municipal Jean-Baptiste Piemontesi. Vevey, avec ses salles et son festival Images, jouent à fond la carte du cinéma et ce peut être suffisant pour le district.» L’édile avance néanmoins que l’offre de Cinérive avec des films en VO et des programmes pour aînés et enfants mériterait d’être maintenue.



«C’est une question de proportionnalité et de pesée des intérêts. Les discussions se poursuivent dans un esprit constructif», précise le municipal, qui avance encore que «le Centre de Congrès pourrait aussi accueillir une salle, une éventualité sur laquelle nous travaillons».