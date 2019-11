Le funérarium high-tech ne s’attire pas que des louanges

Une application pour smartphones à l’usage des entrepreneurs de pompes funèbres, des codes QR pour un meilleur suivi des défunts, des chariots électriques pour déplacer les cercueils, des fours automatisés… Même dans le très traditionnel business de la mort, on peut innover. «High-tech», le futur Centre funéraire Chablais-Riviera, à Aigle, l’est assurément. «Cette automatisation nous permet de diminuer la charge salariale, donc les coûts pour les proches des défunts», annonce Jean-Bernard Croset, président de la coopérative qui porte ce projet.

Bassin mal desservi

L’Aiglon, qui a œuvré trente-cinq ans dans le monde funéraire puis dans le conseil en gestion d’entreprise et la restauration, travaille depuis vingt ans à ce funérarium. «En 1997, la Municipalité de Vevey avait décidé de fermer le crématorium local. Depuis, les familles de la Riviera et du Chablais doivent se rendre à Sion ou à Lausanne, avec pour conséquence un surcoût non négligeable lié au transport.» Après de longues recherches, démarches et des oppositions aux précédents projets, Jean-Bernard Croset a pu implanter son centre dans la zone commerciale d’Aigle. «Son architecture est inspirée de celle de la chapelle Notre-Dame-du-Haut, à Ronchamp, signée Le Corbusier», précise l’actuel président, qui quittera cette fonction pour endosser celle de directeur dès l’ouverture en 2020.

La construction, devisée à 3,6 millions de francs et financée notamment par des parts de 1000 francs vendues aux coopérateurs, va enfin bon train. Le besoin est plus brûlant que jamais, indique Jean-Bernard Croset: «On estime que pour le bassin de population que nous visons – Vevey-Martigny –, on pratiquera 1800 à 2000 crémations par an. Il y a vingt ans, les incinérations représentaient 35 à 40%. On est aujourd’hui à 90%. Les centres de Sion et de Montoie sont sous pression et l’attente y est parfois longue.» Du côté de l’Office des prestations funéraires lausannois, dont dépend Montoie, on conteste: «Nos délais n’ont rien d’excessifs. Une crémation a lieu dans les deux jours, nos 43 chambres funéraires ne sont jamais toutes occupées.» Même son de cloche du côté de Sion: «Chez nous, les cendres peuvent être remises aux proches dans les deux jours», réagit James Crittin, responsable du centre funéraire de Platta.

«Concept marketing»

Aude Nicaty et Yves Amiguet, associés au sein de l’entreprise Au-Delà, s’étonnent eux aussi des propos de Jean-Bernard Croset: «À Montoie, il n’y a pas d’attente; les gens sont vigilants dans l’accompagnement des familles. Le concept d’Aigle nous paraît au contraire très «marketing». On ne doit pas viser la quantité, mais la qualité du service. Est-ce qu’avec un modèle privé on offrira la même dignité au défunt?» Pascal Falcinelli, des Pompes funèbres Eggs, est également dubitatif: «Les investissements pour ce type d’installations sont très élevés. Je ne suis pas certain que les calculs de rentabilité aient vraiment été faits. Le centre de Fribourg est par exemple à la peine…»

Angélique Carciofo et Elliott Huguenin (Angel Pompes funèbres, à Vevey) sont plus enthousiastes: «C’est une bonne chose sur le plan humain d’avoir un crématorium dans la région. Certaines familles recherchent cette proximité. Et sans dire que Sion et Lausanne sont débordés, cela soulagerait tout le monde. En plus, à certaines heures, ça devient difficile d’aller à Lausanne, avec la circulation.»

Le funérarium d’Aigle se développera en plusieurs phases. Dès 2020, un premier four sera mis en service et permettra jusqu’à 1500 incinérations par an. «Un deuxième pourrait suivre l’année suivante, si le besoin se fait sentir», explique Jean-Bernard Croset. D’ici là, la coopérative s’attellera à la construction d’une aile supplémentaire de «salons de recueillement». Dénués de symboles religieux, mais pouvant être décorés selon la foi des utilisateurs, ces espaces permettront aux proches de veiller leurs morts. «Les gens sont de plus en laïcs et sont demandeurs de lieux sans connotation religieuse.»