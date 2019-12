L’âge de glace déploie ses mammouths à Rennaz

Tapez «Âge de glace» dans un moteur de recherche et on vous proposera l’un des opus de la sympathique saga animée à succès. Les bouilles de Manny le mammouth, Diego le tigre à dents de sabre ou Sid le facétieux paresseux suivent de près. Il vous faudra descendre dans la page pour trouver la définition plus scientifique d’une «glaciation» ou «ère glaciaire» et en savoir plus sur ces ères géologiques récurrentes dans l’histoire du monde.

Le paresseux de plus de 2 mètres présenté à Rennaz dans l’exposition «Les géants de l’âge de glace» – dès ce samedi et jusqu’au 1er mars – n’a du reste rien en commun avec son loufoque et chétif avatar en 2D. Le tigre aux dents de sabre rugissant colle davantage au prédateur de la 20th Century Fox. Plus loin, le mammouth laineux parade avec son cousin nain et si on élargit le spectre, on se retrouve devant la plongée d’un mégalodon de 20 mètres – un requin géant – , un ancêtre du cheval de Przewalski ou l’aïeul du saïga (une antilope), tous autrement plus grands que leurs descendants actuels.

«Il a fallu treize semi-remorques pour tout amener»

C’est là, d’ailleurs, tout l’intérêt de la cinquantaine de reproductions, dont 35 «animatronic» (avec mouvements et bruitages), disséminés sur les 3500 m2 de l’ancien Brico Loisirs de Rennaz, à côté du Centre Riviera (Coop) jusqu’au 1er mars. Les visiteurs découvriront, en trois dimensions et à l’échelle, ces seigneurs disparus il y a plusieurs millions d’années. «Les gens connaissent très peu l’âge de glace», constate Anthony Guillod, coorganisateur avec son cousin Zoltan Prin.

L’exposition vaut par le réalisme et la taille de ces imposantes répliques commandées en Chine. «Il a fallu treize semi-remorques pour tout amener à Rennaz, ajoute Anthony Guillod. Nous n’avons pas encore d’autres dates arrêtées, mais le but est de présenter cette exposition, unique en Europe, ailleurs en Suisse.»

Patron de la société Reptiles du Monde, l’herpétologue a organisé Reptiles Expo à Villeneuve à la même époque l’an dernier et l’itinérante Dino World.