Grosse bataille autour de la petite gare de Clies

Le destin de la gare de Clies, sur la ligne Vevey-LesPléiades, reste suspendu à une décision du Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall (TAF), de même que la construction d’une nouvelle gare «Vevey-Vignerons» quelques centaines de mètres plus bas. Mais les recourants, des usagers et riverains opposés à sa fermeture, survenue en juin 2019, n’en ont cure et maintiennent la pression sur Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR), l’exploitant de la ligne. À leurs yeux, les arguments de la compagnie pour transformer la petite gare en point de croisement sans halte pour les usagers – dont de nombreux écoliers – ne tiennent toujours pas la route. Et encore moins depuis l’entrée en vigueur de l’horaire 2020 en décembre.

En effet, pour MVR, pouvoir croiser à Clies a toujours été présenté comme une nécessité afin d’assurer la cadence au quart d’heure entrée en vigueur en juillet dernier, peu avant la Fête des Vignerons. Or, sur la cinquantaine de trains quotidiens, seuls deux y croisent. «Deux trains alibis, lance Benoît Olsommer, recourant et l’un des 144 signataires de l’opposition collective déposée lors de la mise à l’enquête fin 2017. Cet horaire montre par a plus b que la cadence au quart d’heure ne dépend pas du tout d’un croisement à cet endroit.»

Un point de croisement «indispensable»

Jérôme Gachet admet que la chose peut surprendre, mais pour le porte-parole de MVR, le point de croisement reste «indispensable» pour stabiliser l’horaire en cas de retard, s’adapter à celui des CFF et en cas de trains supplémentaires. «Un exemple, ajoute-t-il, qui arrive régulièrement: mardi dernier, en raison d’un problème de ligne de contact entre Saint-Légier et Blonay, le trafic ferroviaire a été interrompu entre 6h et 12h30. Durant cette période, pratiquement tous les trains ont croisé à Clies.»

Alain Salanon, lui aussi recourant, se plaît toutefois à ajouter un fait piquant: «Hormis les deux trains du soir qui croisent à Clies, le nouvel horaire est à la minute près celui que nous avions élaboré pour faire valoir nos arguments en octobre 2018! On nous avait alors rétorqué que nous n’étions pas ingénieurs.»

Non-conformité et dangerosité

Jérôme Gachet ne conteste pas, mais ajoute: «L’horaire proposé par les recourants fonctionne peut-être en 2020, mais peut-être pas en 2021 ou en 2022. Une ligne doit donc compter suffisamment de points de croisement pour répondre à chaque cas de figure, en particulier pour s’adapter aux horaires des CFF. De toute manière, la gare de Clies devait être fermée en raison de sa non-conformité aux normes de la LHand (ndlr: sur l’accessibilité aux gens à mobilité réduite) et de sa dangerosité.»

Les opposants n’ont jamais contesté l’aspect sécuritaire. «Mais étant donné que la cadence au quart d’heure ne dépend pas de Clies, on peut imaginer d’utiliser la voie sud pour élargir le quai et mettre la gare aux normes, rétorque Benoît Olsommer. Il en résulterait une économie substantielle par rapport à la création d’une nouvelle halte.» Pour rappel, le projet de modernisation de la ligne – suppression de deux gares, création de Vevey-Vignerons et du point de croisement des Bosquets – a été devisé à 47,5 millions de francs, dont une partie provenant du fonds fédéral de l’infrastructure ferroviaire (FAIF).

Rétention d’informations?

Benoît Olsommer invoque un autre élément: un rapport du bureau d’ingénieurs Citec de 2015 jugeait que la suppression d’un arrêt «n’est pas acceptable». «MVR le savait et s’est malgré tout entêté», attaque Benoît Olsommer. Jérôme Gachet y voit une lecture très partielle: «Cette étude avait pour seul but de vérifier les temps de parcours et de la trame au quart d’heure entre Vevey et Blonay. La deuxième étude Citec de 2016, qui prend en compte la mise aux normes, arrive à la conclusion sans appel que les haltes de Clies et de Gilamont doivent être remplacées par une nouvelle halte.»

«Alors pourquoi nous avoir refusé le premier rapport à l’époque? s’interroge Alain Salanon. Nous avons dû actionner la loi sur l’information pour l’obtenir par le biais de l’OFT.» Un e-mail de ce dernier le confirme. Jérôme Gachet dit ne pas en avoir connaissance, mais assure: «Nous ne sommes pas dans une démarche qui vise à cacher des choses, mais simplement de bien faire.»