L’Hôpital Riviera-Chablais écope d’un audit sur ses finances et sa gouvernance

Les inquiétudes qui circulaient dans les couloirs de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) sur des problèmes financiers se sont avérées exactes. Au lieu des 6 millions de perte budgétisés, le déficit 2019, annoncé ce mercredi, est trois fois plus important: 18 millions (sur un total de charges de 298 millions). Le trou aurait pu être plus profond encore, à 22 millions, mais les 4 millions accordés par les Cantons de Vaud et du Valais pour cette année de déménagement à Rennaz adoucissent légèrement la douloureuse.

Une conférence de presse du Conseil d'Etat est actuellement en cours sur le sujet.

Développement suit.