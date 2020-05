La ville manque cruellement de chambres – Un hôtel sera construit au centre ville d’Aigle Le projet sera prochainement présenté au Conseil communal. L’établissement se trouvera dans le même bâtiment que le cinéma Cosmopolis, derrière la gare. Christophe Boillat

Le futur hôtel voulu par la Municipalité prendra place dans le bâtiment qui abrite le cinéma Cosmopolis (lequel sera prochainement agrandi). Florian Cella

Un projet d’hôtel garni, dont on ne connaît pas les contours, sera prochainement dévoilé par la Municipalité, qui mène des discussions avec des partenaires intéressés à créer un établissement de ce type en ville. Aigle, forte de plus de 10'000 habitants, ne compte dans ses rues qu’un hôtel de 26 chambres. «24 heures» s’est fait largement l’écho de cette problématique et des deux dossiers qui auraient dû idéalement se conclure sur des affectations hôtelières en partie, dans le quartier Margencel – face à la gare. Or les promoteurs ont changé quelque peu leur fusil d’épaule.

L’Exécutif a décidé de prendre le taureau par les cornes. «Ces dernières semaines, la Municipalité a multiplié ses démarches et a pu rencontrer des partenaires financiers et hôteliers pour entreprendre une réflexion approfondie concernant la construction d’un hôtel garni sur une propriété communale près de la gare», indique-t-il dans un communiqué. Pour la Municipalité, l’affectation hôtelière serait donc garantie et «elle figurera en toutes lettres dans le plan de quartier Novassalles qui sera présenté prochainement au Conseil communal».

L’établissement prendra place dans le bâtiment qui abrite déjà le cinéma Cosmopolis (lequel, projet indépendant, sera agrandi avec deux nouvelles salles). Pour mémoire, les 56 appartements-hôtel et restaurant du Swiss Resort ouvriront à l’avenue de la Gare d’ici cet automne. Mais ils ne sont garantis que pour les 18 prochains mois, le propriétaire envisageant de revenir à de l’appartement classique si la rentabilité n’est pas au rendez-vous.