HRC: Aller à Rennaz sans auto, c’est possible

Entre des critiques virulentes sur son emplacement, un référendum à Villeneuve, une avalanche de communiqués des associations pro-Mobilité douce, l’accès à l’HRC a été un long chemin semé d’embûches. Ce jeudi, nous avons toutefois pu tester en partie les liaisons en transports publics pour gagner le site.

Depuis Vevey, il nous a fallu une demi-heure environ. Départ à 9h52 à bord du train régional pour Villeneuve (jusqu’à quatre correspondances par heure). Là, premier point noir: pour quitter le quai villeneuvois, il faut forcément emprunter un escalier. La gare doit être réaménagée d’ici à 2021; une rampe d’accès pour les handicapés sera alors construite.

Le timing sera-t-il respecté aux heures de pointe?

À l’extérieur, la nouvelle ligne de Carpostal est pile à l’heure (9 minutes de battement, une correspondance par heure) pour nous emmener à l’entrée de l’HCR en moins de dix minutes. «Vous pouvez également prendre la ligne 101, toutes les 20 minutes», informe le chauffeur. Par la ligne 201 des VMCV qui longe le lac, il faut compter une bonne quarantaine de minutes selon les horaires en ligne. Reste à savoir si le timing sera respecté aux heures de pointe.

Depuis Aigle, il suffit de 20 minutes à bord de la nouvelle ligne 111 des TPC (départ chaque demi-heure) pour rejoindre l’hôpital. Les patients qui se rendent aujourd’hui à Monthey mettent 38 minutes.

De nombreuses améliorations pour les cyclistes demandées

Quid de l’accès à vélo? Le Groupe mobilité Chablais a récemment élaboré un dossier demandant des «pistes cyclables sécurisées, des stationnements pour vélos, des stations de vélos en libre-service et des navettes autonomes» à Villeneuve. En direction d’Aigle, il propose la sécurisation de deux points noirs à Rennaz et Versvey et la création pour 600'000 francs d’un tunnel pour franchir les voies CFF vers la Compostière.

Venu ce jeudi d’Aigle propulsé à la force de son puissant mollet, le pédiatre et candidat aiglon au National Bernard Borel a mis 22 minutes pour atteindre l’hôpital. Il confirme l’existence de deux points noirs sur sa route.