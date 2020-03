L’idée d’un marché à La Tour-de-Peilz prend forme

L’affaire semblait pourtant pliée, le 11 septembre dernier. Ce soir-là, l’Association des commerçants du marché de Vevey (ACMV) se prononçait pour un retour sur la place du Marché le 2 novembre au terme d’une année de délocalisation à La Tour-de-Peilz pour cause de Fête des Vignerons. Exit du même coup la proposition, émise par une frange de réfractaires, de rester à La Tour.

L’idée d’un nouveau marché sur la place des Anciens-Fossés revient toutefois avec insistance. Car la grogne de l’automne remonte à bien plus loin, et les critiques au sujet du parcage, de l’attribution des places de stand et des relations compliquées avec les autorités sont toujours d’actualité. Dans ce contexte, les conditions trouvées à La Tour-de-Peilz (parkings, grandes surfaces à proximité, bonnes ventes, accueil des autorités, etc.) sont des arguments de taille en faveur d’un marché du samedi boéland.

Certaines promesses de la Municipalité de Vevey avaient, bon gré mal gré, convaincu une majorité de commerçants de faire preuve de patience. Or certains n’en ont plus une once. C’est le cas de Daniel Manigley, membre du comité de l’ACMV et fidèle fromager du marché: «Non seulement je faisais un meilleur chiffre à La Tour, mais j’y ai trouvé une meilleure mentalité. À Vevey, nous nous sentons comme des pions qu’on peut déplacer sans ménagement.»

Nicolas Flotron, président de l’ACMV, est à peine plus diplomate. Du reste le maraîcher remettra son tablier lors de l’assemblée de mardi. «Même si mon chiffre est meilleur à Vevey, il faut bien admettre que la politique d’attribution des places par la police du commerce confine à la dictature! En outre, la récente décision municipale de concentrer davantage le marché le mardi pour ne pas empiéter sur le parc voitures est tombée de nulle part. Ce manque de communication est lamentable. On a l’impression qu’ils n’en ont rien à cirer!» Tout au plus, admet-il, une meilleure gestion des marchands itinérants.

Le municipal Étienne Rivier s’étonne d’un tel désamour. «Certes, tout n’est pas parfait depuis le retour de La Tour-de-Peilz, mais tout le monde fait le maximum pour ce marché. À mon avis, les choses sont en place et j’aurai des réponses à certaines questions mardi lors de ma prise de parole à l’assemblée.»

Séance à venir

Il n’empêche, certains marchands ont approché François Vodoz pour sonder le terrain d’un marché du samedi à La Tour-de-Peilz. Le fleuriste boéland, président de la Société de développement, est connu comme un partisan de longue date d’un marché local. «Une trentaine de commerçants ont répondu favorablement à mon appel à se réunir lors d’une séance. Une vingtaine de confirmations constitueraient un bon score en vue de déposer un dossier à la Municipalité. Du côté du public, un petit sondage en ligne a mis en évidence un engouement certain. Et en 2019, le marché a attiré à La Tour beaucoup de monde des communes du haut, ainsi que de Montreux.»

Le boucher veveysan Armand Stuby, pressenti pour succéder à Nicolas Flotron à la présidence de l’ACMV, ne nie pas les problèmes mais appelle à davantage de patience: «Pour des gens qui travaillent dans des secteurs comme les nôtres, la vitesse de réaction du politique paraît trop lente. Mais il faut laisser au nouveau comité le temps de se constituer et le temps de rediscuter certains points. Si des commerçants veulent partir à La Tour-de-Peilz, on ne pourra pas les retenir, mais ce ne serait bon ni pour eux ni pour nous».