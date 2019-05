«Il m’a suppliée de l’aider, il disait qu’il n’avait que moi»

Le Tribunal criminel de l’Est vaudois a entendu lundi après-midi D., quadragénaire accusée de l’assassinat de sa mère en compagnie de son père. Selon la thèse du Ministère public, tous deux auraient tenu l’arme du crime, une clé à roue, pour frapper la victime dans son salon, avant de la dissimuler dans un container où elle aurait péri par la suite.

Selon D. les choses ne se seraient pas déroulées ainsi. Contactée par son père entre minuit et une heure du matin, elle serait arrivée au domicile de ses parents alors que sa mère gisait déjà inanimée sur le balcon. «Que vous avait-il dit au téléphone?» a voulu savoir la présidente Anne-Catherine Page. «Qu’il s’était disputé avec maman, que cela avait été assez brutal. J’ai pensé que c’était comme d’habitude, qu’il fallait que j’aille la relever, la laver et la remettre au lit.»

Arrivée sur place, D. raconte avoir découvert la scène du crime. «En me rendant sur le balcon, j’ai vu la grosse tache de sang devant la cheminée. Quand j’ai vu maman par terre, je me suis précipitée sur elle, j’ai pris son pouls, au poignet et à la carotide, écouté sa respiration, son cœur. Il n’y avait rien. J’ai dit à mon père qu’il fallait appeler la police.»

«J’étais comme un automate, dans le brouillard, comme si ce n’était pas moi qui faisais ça»

«Pourquoi n’avoir pas appelé une ambulance?» «Parce que j’étais sûre qu’elle était décédée. Si j’avais eu le moindre doute je ne l’aurais pas laissée comme ça, a affirmé D. en sanglotant. J’étais comme un automate, dans le brouillard, comme si ce n’était pas moi qui faisais ça.»

Le Tribunal a néanmoins placé D. devant ses agissements ultérieurs. Durant cinq jours, l’acte d’accusation retient qu’elle a aidé son père à dissimuler le crime.

Après les premières heures où il s’est agi d’emballer le corps dans des sacs poubelles 110 litres, de le sangler en position fœtale avant de le placer dans un sac à gazon puis dans un container à eau scellé à la mousse expansive, le tandem aurai passé plusieurs jours à faire disparaître les traces du crime, entre eau de javel, retrait de la moquette, pose d’un parquet. Tous deux ont passé du temps à chercher des endroits où cacher le corps de la défunte, fait confirmé par la prévenue. «Finalement papa avait trouvé cet endroit au bord de la Veveyse, il a décidé que c’était là que l’on devait la déposer.»

D. admet avoir pris part également au dépôt du container dans un ravin boisé des Monts-de-Corsier plusieurs nuits plus tard, puis avoir contribué au mensonge servi par la suite à la justice, ainsi qu’au reste de la famille. Les deux co-accusés ont laissé la voiture de la victime au bord du Rhône pour laisser penser à un suicide avant de contacter la police.

Effaçage de textos

La Cour a aussi interrogé D. sur ses recherches internet très précises après le drame, autour notamment des moyens de faire disparaître un corps, ainsi que le témoignage de son amant, qui dénoteraient d’un certain degré de rationalisme au milieu d’une période décrite par l’accusée comme «extrêmement angoissante et stressante.» Un SMS à son père en avril 2017, lui demandant d’effacer tous ses messages juste avant qu’elle ne contacte le poste de gendarmerie de Vevey, une fois le corps retrouvé, suscite également des interrogations quant à son degré de passivité dans la succession des événements: «J’avais vu dans un ancien film, «Ennemi d’Etat» avec Will Smith que les messages permettent de retrouver où vous avez été. Je voulais protéger mon père je pense.»

Aux dires de D., toutes les décisions ayant suivi la soirée du meurtre auraient été prises par son père. Elle les aurait suivies par loyauté: «Il était paniqué, il disait que si l’on contactait la police, on ne le croirait jamais. Il m’a suppliée et m’a dit qu’il n’avait que moi. Je venais de perdre ma mère, je ne voulais pas encore perdre mon papa. Je ne pouvais plus rien faire pour elle, je voulais au moins en sauver un des deux.» (24 heures)