Il neige des millions sur les trains des stations

Les trains de montagne ont le soutien du Canton. Fin septembre, les députés ont débloqué 12,2 millions de francs pour les Transports publics du Chablais (TPC) et les Transports Montreux-Vevey-Riviera (MVR). Ce financement porte sur des projets d’amélioration inscrits aux plans des investissements 2017-2020 des deux compagnies.

Dans le Chablais, c’est le Bex-Villars-Bretaye qui profite de cette manne, à hauteur de 2,6 millions. Les TPC planchent sur une refonte à grande échelle de cette ligne, avec le double objectif de la sécuriser et de la rendre plus performante. Sont prévus: de nouvelles gares à Bex et à Villars, l’assainissement de passages à niveau et surtout la sécurisation du tracé entre Arveyes et Villars grâce à la mise en souterrain de la ligne ( notre édition du 16 septembre ). La première phase (dans laquelle intervient ce financement cantonal) concerne des chantiers sur le bas de la ligne, mais également des améliorations du tracé à la hauteur de Barboleuse. La mise en souterrain des rails entre Arveyes et Villars interviendra dans le plan d’investissement 2021-2024.

De son côté, MVR obtient 9,5 millions pour ses lignes Montreux-Les Rochers-de-Naye et Vevey-Les Pléiades. Dans la liste des travaux concernés, plusieurs chantiers ont déjà été réalisés, signale Jérôme Gachet, porte-parole de la Compagnie du chemin de fer Montreux Oberland bernois (MOB), qui détient 17% des actions de MVR. «Une nouvelle gare a été aménagée à Saint-Légier et les quais de la halte des Pléiades ont été rallongés pour s’adapter à notre nouveau matériel roulant.» L’entreprise atteindra son pic d’investissements lors du prochain quadriennat, avec notamment le remplacement de quarante aiguillages et l’arrivée de matériel roulant plus moderne. MVR doit également terminer la mise en conformité de ses gares pour répondre aux exigences de la loi sur l’égalité pour les handicapés.

«Ces lignes ont aussi une vocation touristique, raison pour laquelle le Canton prend en charge une partie des coûts»

L’octroi de ces subsides cantonaux intervient dans le cadre d’une convention qui lie le Canton à la Confédération. Celle-ci finance majoritairement ces investissements, par le biais du Fonds d’infrastructure ferroviaire: elle y a puisé 57 millions pour ces trois lignes. Mais elle subventionne uniquement les dessertes de localités habitées à l’année: «Ces lignes ont aussi une vocation touristique, raison pour laquelle le Canton prend en charge une partie des coûts, explique Jérôme Gachet. Une clé de répartition est fixée en fonction de la longueur des tronçons régionaux – Montreux-Caux par exemple – et touristiques – Caux-Les Rochers-de-Naye.»