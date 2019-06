Il réalise une fresque de plus de 100 m

«À certains moments, j’ai pensé que je m’étais lancé dans une tâche qui me dépassait.» Mais il y est arrivé. Après dix ans de travail, le Villeneuvois Diego Smaniotto arrive au terme de l’œuvre de sa vie: une peinture linéaire de 103 mètres inspirée librement des nus du plafond de la chapelle Sixtine réalisés par Michel-Ange. Soit 20 tableaux de corps en mouvement et 13 portraits. «Cent trois mètres, ce n’est pas un chiffre au hasard. Cela n’a rien à voir avec le plaisir de la performance. Du reste, le Guinness Book m’a approché, mais ça ne m’intéresse pas.»

Il faut se rendre dans une halle industrielle de l’entreprise Matthey-Petit, en bordure d’autoroute à Bussigny, pour voir alignées les 33 toiles. Un décor qui sied bien à une œuvre aux tons dominants «terre de Sienne brûlée et noir» réalisée à la paume de la main, à l’éponge et, très marginalement, au pinceau. «À force de rectifier avec les doigts, je n’ai quasi plus d’empreintes digitales», lance l’artiste. Un perfectionniste: «J’ai consulté environ 600 dessins de Michel-Ange pour comprendre son rythme, son mouvement, les proportions».

À la lumière noire

Dans la salle surchauffée de Bussigny, Diego Smaniotto se laisse jusqu’à fin juillet pour arriver à un travail 100% abouti. «Je travaille parfois par 45 degrés.» Mais le Villeneuvois est plus heureux que jamais: il peut enfin profiter de l’entier de son travail. «Jusqu’ici, j’ai travaillé en aveugle, je n’avais jamais de vision d’ensemble faute de place, tout au plus 15 m.»

Après les fonds et les contours des corps, place à un peu de couleur. «Des peintures fluorescentes. D’où les néons de lumière noire au-dessus des toiles que j’allume lors des visites en soirée.» Car Diego Smaniotto aime faire découvrir sa démarche: «J’organise des nocturnes. Il y avait entre 30 et 50 personnes en continu lors des premiers.» Une question taraude: quel est l’avenir d’une toile de 103 mètres en toile épaisse et 500 kg de poids? «J’essaie de trouver un passionné de l’art qui sera d’accord de la faire voyager. Je n’ai pas eu de retour pour l’heure. J’ai des ouvertures pour l’exposer en Suisse romande, mais j’attends des signatures pour en parler». Et entre deux éventuelles expos? «On parle de 33 tubes enroulés de 10 cm de diamètre qui seront stockés dans mon garage.» Celui qui lui a servi d’atelier.

Enfin, quelle valeur vénale attribuer ces dix ans de travail? La question reste ouverte. «Par contre, j’ai calculé qu’il faudra 3 km de bois pour tendre les châssis en vue des expositions futures. À 30 francs le mètre, cela fait 90 000 fr.» Mais le Villeneuvois a déjà sa petite idée - artistique - pour récolter ces fonds. Affaire à suivre.



Portes ouvertes ce samedi et dimanche de 10 h 30 à 17 h 30, route de la Sorge 11 à Bussigny.

Prochains nocturnes les 18 et 25 juillet, de 20 h à 22 h. (24 heures)