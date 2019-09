L'acheteur de l'ancien Audiorama fait débat

La société immobilière Palatin SA, à Pully, a obtenu le feu vert du Conseil communal de Montreux pour racheter les dépendances du Grand Hôtel de Territet. Le corps délibérant a accepté ce mercredi soir de céder pour 800'000 francs le bâtiment qui a accueilli l’Audiorama jusqu’à sa fermeture en 2009 et le départ de sa collection pour Soleure.

L’investisseur y prévoit une structure hôtelière dans la quarantaine de chambres existantes et des événements de haut standing (dîners-spectacles, bals, concerts de musique classique, expositions thématiques, mariages et anniversaires). L'offre, selon le futur acquéreur, est destinée à séduire les touristes, notamment asiatiques, de l’Europe de l’Est ou du Moyen-Orient, particulièrement friands de spots «Belle-Epoque».

Par 51 oui, 22 non et 5 abstentions, le Conseil communal a ainsi opté pour la vente d’un morceau de patrimoine de grande valeur historique et architecturale (classé en note 1, d'intérêt national), mais qui constituait une belle épine dans le pied de la Commune au vu de son état de décrépitude. La Municipalité avait même baissé ses prétentions pour saisir cette «opportunité».

Une amende de 1,2 millions d'euros en 2008



Avant le vote final, le débat a toutefois tourné autour du passé du patron de Palatin SA, Thierry Boutin, dont le parcours est émaillé d'une condamnation en 2008 pour délit d’initié. Le parti Montreux Libre, opposé à voir le Grand Hôtel sortir du giron de la Ville, s'est plu à faire resurgir l'affaire.

Le délit concernait la vente d'un paquet d'actions de l'une de ses sociétés françaises de l'époque, lit-on dans une décision de la «2e section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers», citée par Alexandre Staeger. Il avait permis à une autre société, dont Thierry Boutin était l'unique actionnaire, «de réaliser une plus-value d'un montant de 375'161 euros». Le Français avait écopé d'une amende d'1,2 million d'euros. «De quoi me faire douter du sérieux de confier l'un des joyaux de Montreux à cette personne», a lancé l'élu Montreux Libre. Les Verts, par l'entremise de Géraldine Torchio, se sont dits eux aussi «peu convaincus par l'investisseur». L'intéressé, présent dans le public, a quitté la salle au terme du débat et il n'a pas été possible d'avoir sa réaction en fin de séance.

«Une manoeuvre inadéquate»



Pierre Rochat (PLR) a qualifié l'attaque d'«inadéquate». Le Municipal a ajouté qu'il ne voyait pas en quoi ces faits remontant à plus de dix ans permettaient de douter de l'intégrité et du sérieux du propriétaire de Palatin SA.

Le chef des Finances a au contraire évoqué un investisseur convaincant et qui plus est soumis à des «contraintes sérieuses». Sans compter les exigences draconiennes pour un objet classé en note 1 (l'investissement pour la rénovation est estimé à au moins 15 millions), le futur acquéreur a accepté «un droit de réméré, qui permettrait à la Commune de racheter le bien s'il ne respectait pas ses engagements», et une servitude qui garantit une utilisation publique de la fameuse salle Sissi, du nom de l'impératrice autrichienne qui y avait ses quartiers. Autant d'exigences qualifiées de «ridicules» par Montreux Libre.

L'Alcazar en prime



Pierre Rochat veut aussi pour preuve du sérieux de l'investisseur sa volonté affichée d'acquérir un autre morceau important du patrimoine montreusien tombé en décrépitude: le bâtiment voisin de l'Alacazar, ancienne salle des fêtes du Grand Hôtel, promis à une vente aux enchères cet automne.

Emmanuel Gétaz (Montreux Libre) a surrenchéri en proposant par voie d'amendement de lier la vente à l'acquisition de l'Alcazar dans un délai d'une année. Refusé à une large majorité. La même qui a accepté la vente du bâtiment de l'ex-Audiorama à Palatin SA dans la foulée.