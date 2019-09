L’aérodrome de Bex à la rencontre des riverains

Les plaintes répétées de riverains et la pétition lancée par l’association Chablair qui récoltait près de 1000 signatures avaient poussé les responsables de l’aérodrome de Bex à se pencher sur la problématique des nuisances sonores. En 2011, des mesures étaient mises en place pour limiter les horaires de vol et définir des périmètres d’entraînement afin de disperser les appareils dans la vallée du Rhône.

«Ces mesures semblaient avoir porté leurs fruits, relève Carole Morisod, présidente de Chablair. Mais depuis une année, nous recevons à nouveau des plaintes régulières. Lundi, par exemple, un pilote s’entraînait à 12 h 15 au-dessus du Chablais.» L’écologiste craint un relâchement du côté de l’aérodrome. Pierre Rochat, syndic de Bex, évoque, quant à lui, des plaintes occasionnelles «ni plus ni moins nombreuses que ces dernières années. Mais nous avons écrit aux responsables pour les rendre attentifs au respect des règles fixées.»

Des plaintes

Nouveau chef de place de l’aérodrome, Philippe Manuel confirme avoir eu vent de plaintes et se dit sensible à ces remarques. «Les appareils se modernisent et deviennent plus bruyants. Mais on remarque aussi que, comme sur la route, les gens sont de moins en moins tolérants face au bruit.»

Une rencontre avec l’association Chablair doit avoir lieu dans une dizaine de jours. «Il est important de pouvoir échanger à ce sujet. Toutes les plaintes ne me parviennent pas forcément. Et même en rendant les pilotes attentifs à cette problématique, on trouve toujours des têtes brûlées qui ne respectent pas ces règles.»

Samedi de 10h à 18h30, l’aérodrome ouvrira ses portes au public, présentant les activités de ses différents clubs (parachutisme, vol à moteur, planeur…). Plusieurs avions historiques seront présentés et les tout-petits pourront embarquer à bord d’avions miniatures sur un circuit aménagé pour eux.