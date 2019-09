L’artiste puise dans la mort la force de ses sculptures

A l’époque de sa première exposition, à Monthey en 1969, André Raboud a eu peur de démarrer sa carrière avec une réputation de faussaire. Non pas de sculptures, alors que l’artiste est devenu une référence en la matière, mais de peintures, son premier amour. «J’avais 20 ans et une des toiles que je faisais dans mon atelier quand j’en avais 16 a refait surface à Sion, je ne sais comment, se souvient le Chablaisien au regard incisif, une barbe de plusieurs jours et un air de dandy avec son gilet, son cigare et sa Jaguar parquée dans l’allée. Ado, je faisais des copies de grands maîtres, pour le plaisir. J’en avais fait une de «La Chaumière» et la «Tribune de Lausanne» avait titré: «Un vrai Van Gogh découvert en Valais?» Des experts avaient cru y déceler «la patte du maître». Je me suis fait tout petit, mais un journaliste m’a trouvé. Je lui ai demandé comment il avait fait. Ma mère, toute fière de son avorton, avait appelé…»

Le Mérite Boyard

Pour ses cinq décennies d’artiste et ses 70 ans d’âge, l’habitant de Saint-Triphon reçoit ce vendredi le Mérite Boyard, à Ollon, sa commune depuis quarante ans. Une longévité artistique qui a valeur de joli pied de nez: «À l’École des arts et métiers de Vevey, on m’avait dit que je pouvais prétendre à être couvreur ou plâtrier. Mais quand mes amis partaient aux scouts, je prenais des cours de peinture.» Une autre toile surgie du passé lui donnera raison: «Un jour, je cherchais une table et j’en avais repéré une magnifique chez un antiquaire. Mais 17 000 francs, c’était trop. En ressortant, je vois un de mes tableaux. Je reviens l’air de rien vers le vendeur pour lui demander combien il coûte et il me répond: «Si tu n’as pas les moyens pour la table, tu peux oublier!»

La douceur du pinceau a pourtant vite cédé le pas à la dureté de la meule sur les imposantes pièces de marbre de Carrare et de Saint-Triphon ou de granit d’Afrique, notamment celui qu’il faisait importer au Japon, où il a vécu deux ans. C’est l’apogée commercial de sa carrière, au début des années 1990, même si André Raboud voue aux gémonies la logique «tout au fric» qu’il dit constater dans le monde de l’art. Lui a pourtant toujours vécu, et plutôt bien, de sa production, «avec des hauts et des bas», précise-t-il, sans se refuser aux plaisirs de la vie, notamment dans sa maison de Tarascon, en Provence.

Du reste, Léonard Gianadda, qui le connaît depuis quarante ans, salue le «très bon sculpteur, valaisan de surcroît!» à qui il a offert la première exposition temporaire de sa Fondation en 1983 et qui est devenu en 2017 le premier sculpteur suisse distingué du Prix de la Fondation Pierre Gianadda à l’Académie des beaux-arts, à Paris. «Mais c’est aussi un bon cuisinier et un épicurien de première classe qui aime le bon vin, dont il est fin connaisseur. C’est un homme entier, qui ne transige pas, comme ses œuvres.»

«J’ai toujours eu un pied dans le vide»

C’est à Paris, en 1975, que sa carrière décolle. «J’ai eu la chance de rencontrer un collectionneur qui m’a trouvé trois salons. J’avais dû emprunter une fortune. Mais si tu ne prends pas de risque, tu ne fais rien. Et j’ai toujours eu un pied dans le vide. J’ai emprunté 20 000 francs sur 90 jours pour financer les matériaux nécessaires aux sculptures commandées, sans savoir si je pourrais rembourser. J’ai vendu trois pièces et reçu un chèque de 70 000 francs! Je suis ressorti tout fier de la banque avec une grosse enveloppe. À Genève, où je fêtais ça, je l’ai perdue au restaurant! Je m’en suis aperçu à Lausanne. Je dessaoule d’un coup et je fais demi-tour: une employée du resto l’avait retrouvée, sans même l’ouvrir. Je lui ai donné 1000 francs pour la remercier et j’ai caché l’enveloppe dans mon slip!» Le Boyard s’achète alors son propre matériel. Les voyages vers ces îles dont il a toujours rêvé s’enchaînent. La Crète, mais surtout celles d’Amérique centrale, Tobago in primis, «le lieu qui se rapproche le plus du paradis». L’enfer, ce sera sur celle de Madagascar. Emporté par une vague maligne l’année de ses 60 ans, il manque d’y perdre un bras. «On m’a chargé sur une camionnette jusqu’à l’hôpital où j’ai attendu trois heures pour qu’on me dise qu’on devrait peut-être m’amputer, ce qui n’a pas été nécessaire. Sur la facture, il était écrit: «Remettre le bras dans le bon sens. 60 euros». En Suisse, j’ai pu être opéré et me remettre peu à peu au travail. L’expérience m’a servi d’inspiration: je sculptais des vagues, des hommes blessés. Juste avant l’accident, j’avais sculpté un être avec une aile et un bras en souffrance. Prémonitoire?»

Son amour des îles ne décline pas pour autant. Rapport à la douceur de vivre pour ce passionné de chasse sous-marine, certes, mais plus encore par amour pour l’art ancien et l’art funéraire. Il parfait ses connaissances des civilisations perdues, des sites monumentaux (dont ceux de Tikal, au Guatemala) et de ces croyances spirituelles américaines, asiatiques ou celtes «qui se perdent dans l’art aujourd’hui». Cette verticalité symbolique entre la vie et la mort, il en imprègne son œuvre, ce qui lui vaut, entre autres surnoms, celui de «Passeur».

La mort, il l’a du reste côtoyée de bien trop près dans sa chair avec la perte d’une de ses trois filles, alors âgée de 10 ans. Mais Mélina est encore bien présente: dans les petits mots qu’elle a laissés à son papa, les photos, les œuvres. Le sanctuaire «Abred», d’inspiration celte, c’est elle qui l’a voulu dans le jardin. «Après son décès, il s’est passé une année sans rien. Et puis j’ai sculpté des filles couchées, blessées. Ça crée un autre environnement. Tu changes de vie.»