L’épopée de Bex-les-Bains contée par la généalogie

Voilà qui ne s’invente pas: le père du thermalisme bellerin ne se nomme pas Dürr, comme on l’a souvent écrit mais… Molles. Les membres du Cercle vaudois de généalogie l’ont découvert lors de leurs recherches sur les familles hôtelières vaudoises, au centre du dernier numéro de la «Revue vaudoise de généalogie et d’histoire des familles».

En 125 pages, le collectif d’auteurs raconte le parcours qui a emmené les Emery d’un hôtel yverdonnois aux établissements huppés de la Riviera française en passant par les États-Unis et l’Italie. «Les hôteliers ont été les précurseurs de la globalisation», relève Pierre-Yves Pièce, président du Cercle. On apprend aussi comment un réfugié huguenot français, Pierre-Gédéon Molles, eut l’idée dès 1753 de faire venir de l’eau valdôtaine pour soigner les visiteurs de son logis de l’Ours, à Bex. «C’est 50 ans avant la reprise de ce même établissement par la dynastie Dürr, qu’on considère comme le point de départ du thermalisme bellerin», relève Sandrina Cirafici, coauteur du chapitre consacré à ce passé balnéaire.

Tenu par la famille Dürr, l’Hôtel de l’Union fut l’un des précurseurs du thermalisme bellerin. Image: DR - Collection de l'Association du Mandement de Bex

Plusieurs noms d’hôtes célèbres encore inédits ont été découverts dans la recherche: Hans Christian Andersen écrivit dans la Cité du sel «La vierge des glaces», conte mettant en scène une jolie Bellerine. Sissi s’y promena également, «subjuguée par la vue des Dents-du-Midi», relate Sandrina Cirafici. Dans les jardins du Grand Hôtel des Bains, elle se moqua du général Berzeviczy, qui craignait de la voir partir pour Genève. Où elle fut assassinée neuf jours plus tard.

Réseaux sociaux du passé

Pour raconter cette saga, les généalogistes ont dû soigneusement éplucher les registres d’état civil bellerins. «Sans mauvais jeu de mots, retracer l’histoire de la famille Dürr a été… dur, sourit Pierre-Yves Pièce. Les principales sources – annonces dans les journaux, récits de voyages ou autres – parlent souvent du «Sieur Dürr», de «Mme Dürr», sans plus. Par la généalogie, on peut arriver à des détails très fins de cette histoire familiale: on constate par exemple qu’il y a eu de nombreux mariages entre cousins, oncles, belles-sœurs, etc. Tout cela dans le but de conserver le patrimoine en mains familiales.» «Ce travail nous permet par exemple de préciser le lien qui existait entre Louis Dürr, qui a proposé dès 1823 des bains dans sa pension, et Anne Marie Susanne Dürr dont Dumas dresse un portrait très haut en couleur dans ses «Impressions de voyage en Suisse», ajoute Sandrina Cirafici.

La vie des habitants d’antan



C’est là où la science des ancêtres peut amener son grain de sel dans la recherche: «Le généalogiste qui aligne des ancêtres comme des noix sur un bâton, ce n’est pas très intéressant, estime Pierre-Yves Pièce. Ce qui l’est, c’est d’aller plus loin, de chercher à connaître l’histoire de ces personnes et de voir comment elles racontent une histoire locale.» Membre du cercle et coauteur de l’ouvrage, l’historien Lucas Rappo abonde: «Grâce à cette science, on peut analyser les réseaux sociaux d’individus et de les étudier sous des angles bien particuliers, comme l’histoire du tourisme, de l’horlogerie, des banques privées…» Autant de thématiques déjà abordées ces dernières années dans les numéros successifs de la «Revue vaudoise de généalogie».