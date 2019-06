L’extrême gauche accuse la Municipalité de Vevey «de manque de transparence»

Le dernier Conseil communal de Vevey avant la trêve estivale s’est voulu, jeudi, un reflet fidèle du climat ambiant de ces deux dernières années. À l’heure d’analyser le travail de la Municipalité en 2018, les débats ont immanquablement fait remonter les dossiers qui grattent: saga des suspensions de municipaux, gérances, pression sur l’administration.

En cela, les discussions au sein de la Commission de gestion (Cogest) sont révélatrices. La Municipalité a pourtant tenté, en vain, de poser un cadre d’échange clair et serein avec la collaboration de Corinne Martin, cheffe du Service cantonal des communes et du logement, pour éviter le chaos de l’année précédente. Pour rappel, Gilles Perfetta, élu Décroissance-Alternatives (DA), alors président de la Cogest, avait été accusé d’avoir outrepassé ses prérogatives dans la recherche d’informations concernant Lionel Girardin et la Fondation Apollo. Sous le coup d’une dénonciation pénale pour violation de secret de fonction, l’élu de l’extrême gauche a été blanchi en mai dernier.

Le même Gilles Perfetta a remis une compresse jeudi en dénonçant «un manque de transparence» de la Municipalité. Par exemple, cette dernière peut-elle produire la confirmation du dépôt de plainte de la Ville contre Lionel Girardin? Agacée de voir sa parole «une nouvelle fois mise en doute», la syndique Élina Leimgruber (Verts) a répété que la Municipalité ne s’exprimerait plus sur le sujet avant la fin de l’enquête judiciaire. Elle admet des procédures de la Cogest «longues et fastidieuses, mais c’est le seul moyen de respecter le cadre légal». Isabel Jerbia (PS), elle-même membre de la commission, abonde: «Oui, il y a des lourdeurs administratives et la Cogest doit faire son autocritique, mais ce climat de méfiance n’aide en rien et les accusations répétées de tricherie et de mensonge ne sont pas acceptables.»

Un personnel sous pression

Insatisfaisant pour DA – et une partie de l’UDC – qui déplore trop de questions restées sans réponse. Deux en particulier: quelles sont les raisons précises de l’explosion des honoraires pour «contentieux et avis de droit» et pour «gestion des relations de travail conflictuelles»? Les premiers sont passés de 99'000 fr. en 2017 à 159'000 en 2018. Les seconds ont décuplé: de 4300 à 43'000 fr.

Le premier volet s’explique en partie par la crise en Municipalité et les procédures entourant les dénonciations pénales des élus suspendus. Des pièces complémentaires ont été demandées à la Municipalité, qui a refusé en invoquant «des procédures judiciaires en cours» et «le respect de la protection des données».

Quant au second, l’Exécutif justifie son refus par la préservation de la sphère privée des personnes ayant fait appel au partenaire externe (crise.ch) auquel tout employé victime d’un conflit de travail peut s’adresser gratuitement. La syndique Élina Leimgruber a encore précisé que la Municipalité n’avait pas de contact avec crise.ch, hormis en cas d’échec de la médiation. «Ces coûts supplémentaires sont-ils liés à la crise municipale?» demande un membre de la Cogest. Réponse: «Il semblerait que non.»

Au final, le rapport de gestion 2018 a été accepté à une très large majorité. Seuls DA et des UDC ont refusé le document qui donne décharge à la Municipalité pour sa gestion. (24 heures)