L'HRC se présente au grand public

« Près de 6'600 personnes se sont inscrites en ligne pour visiter l’hôpital ce samedi. Le nombre maximal de personnes inscrites en ligne a très vite été atteint. », se félicite Patricia Claivaz, porte-parole de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC). Ce nouveau complexe regroupera, dès l’automne prochain, toutes les activités de soins dit « aigus » actuellement éparpillés à Monthey, Aigle, Montreux et Vevey Providence et Vevey Samaritain. Dès l’entrée, l’immense comptoir de l’accueil nous accueille et de nombreux puits de lumière nous accompagnent un peu partout dans le bâtiment, formant un ensemble épuré et design.

Cette journée portes ouvertes a permis de faire découvrir les différentes parties de l’hôpital via un parcours d’une heure, guidé par un audiophone et divisé en 16 secteurs, du hall d’accueil aux salles de consultation en passant, entre autres, par les services de médico-technique, d’imagerie médicale et de cancérologie. Parmi les visiteurs du jour, Bruno Kittelmann et sa femme, habitants de Vevey, se montrent admiratifs devant un tel étendard de machines dernier cri. « Ca rassure car on sait qu’on sera très bien soigné, et le fait que ce soient les chefs de service qui répondent à nos questions tout au long de la visite, ça nous tranquillise tout de suite. On voit qu’ils savent de quoi ils parlent et cela met en confiance », expliquent-ils. Patricia Claivaz appuie en ce sens : « c’est le but que l’on souhaite atteindre en ouvrant nos portes au public. On veut qu’ils se familiarisent avec cet immense vaisseau et qu’ils ne soient pas trop déboussolés lorsqu’ils seront admis. »

Les louanges qui sont faites à ce nouveau centre hospitalier ne doivent toutefois pas masquer les craintes de la population locale. La question de la décentralisation de tels services médicaux pour les regrouper à l’extérieur de la ville est un des sujets majeurs de discussion. « La distance avec le centre-ville, ça peut être une difficulté pour certaines personnes qui ne sont pas forcément mobiles », estime Alexandre Guillaud, habitant de Montreux et venu avec sa femme et son fils ce samedi après-midi. La porte-parole de l'HRC Patricia Claivaz se veut rassurante et explique que « trois lignes de bus ont déjà été prolongées jusqu’à l’hôpital et il faudra un petit peu de temps et de patience afin que les gens prennent le pli. Mais cette appropriation concerne aussi le personnel médical, tous secteurs confondus, avec des nouveaux repères à trouver. »

L’autre motif d’inquiétude réside dans les différentes nuisances causées par le fonctionnement et les passages que va occasionner un tel rassemblement de services près de la commune de Rennaz, l’héliport de l’hôpital proposant deux places pour la REGA. Là encore, l’HRC a pris les devants et a permis à près de 300 habitants de Rennaz de venir visiter l’hôpital ce samedi matin de 9h30 à 11h00. « On n’a de toute façon aucun gain à retirer à avoir de mauvaises relations avec nos nouveaux voisins », ajoute Patricia Claivaz.

Les portes ouvertes du nouvel hôpital Riviera-Chablais se poursuivent demain de 11h00 à 17h00. Plus d’informations sur le site https://www.hopitalrivierachablais.ch/jcms/hrc_28472/fr/portes-ouvertes-31-08-et-01-09-19.