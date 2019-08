La boucherie qui valorise les bêtes, de l’étable à l’étal

Des étables du col de la Croix jusqu’aux étals de la Boucherie du Muveran, aux Diablerets, il n’y a que quelques kilomètres. Dans le commerce imaginé par Tanya Dubois, l’expression «circuit court» n’est pas un vain mot. Propriétaire de vaches à viande sur l’alpage situé entre Villars et Les Diablerets qui accueille jusqu’à 350 vaches et 80 porcs, la Tessinoise d’origine a décidé de valoriser son bétail «de la fourche à la fourchette».

«C’est un avantage d’être agriculteurs et bouchers. On suit nos bêtes depuis leur naissance, on élabore les produits avec respect»

L’idée a fusé un matin, spontanément. «Elle m’a appelé un matin à 5 h pour m’annoncer qu’elle avait décidé d’ouvrir une boucherie», sourit Charles-Henri Mottier, qui exploite l’alpage. Tanya Dubois a depuis acheté 50 bêtes, que Charles-Henri élève, pour alimenter sa boucherie. «C’est un avantage d’être agriculteurs et bouchers, ajoute Tanya Dubois. On suit nos bêtes depuis leur naissance, on les accompagne à l’abattoir à Clarens ou à Gstaad, on élabore les produits avec respect. La notion de dignité est au cœur de notre travail.»

Collaborations régionales

Celle de plaisir aussi: «J’aime les bêtes, j’aime manger, j’aime cuisiner. Et, surtout, j’aime faire plaisir.» Sur les étals, les préparations maison s’affichent: conserves de bolognaise, de pieds de porc à l’ancienne, tripes à la milanaise ou encore brochettes épicées avec des fleurs séchées. «Nous élaborons quasi-tout nous-mêmes. Et nous travaillons avec d’autres bouchers de la région pour ce que nous ne pouvons pas confectionner sur place.»

Les pâtés vaudois sont ainsi apprêtés à Leysin par Pascal Ruchet. Les saucissons préparés à Gstaad. Le tout avec les porcs élevés au col de la Croix. «C’est une vraie collaboration qui s’est mise en place très naturellement, se réjouit Tanya. Les bouchers de la région ont suivi avec bienveillance nos projets.»

«J’ai voulu un lieu convivial»

Pascal Ruchet confirme: «Il n’y a pas de concurrence; c’est positif que Les Diablerets retrouvent une boucherie.» De même, un accord tacite a été trouvé avec la Laiterie du Petit Diable, aux Diablerets: la viande fraîche ne figure plus sur les étals des Morerod. «Et en contrepartie, nous n’écoulons pas notre production laitière chez nous», précise Charles Henri Mottier. L’échoppe a par ailleurs été aménagée avec des entreprises ormonanches. «J’ai voulu que cet endroit soit convivial, qu’on s’y sente bien. Moi la première: j’y arrive parfois à 5 h du matin.»

Depuis son ouverture le 17 mai, elle n’a guère désempli. «Le jour de l’inauguration, c’était Woodstock, rigole la patronne. Tout le monde a joué le jeu: les indigènes, les touristes, les restaurateurs, les colonies, les cabanes…» La preuve que l’apparition d’un tel commerce était attendue aux Diablerets. Et pour cause: la vallée ne comptait plus qu’une seule boucherie, celle du Centre de Pascal Ruchet, à Leysin.

Tanya Dubois veut désormais faire de la viande rassie sa spécialité: «Le bœuf rassira au minimum cinq à six semaines. En grande surface, c’est trois semaines, voire moins. Les premiers retours sont très positifs.»