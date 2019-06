La Commune a vécu «une perte de maîtrise totale»

Impôts anticipés non récupérés, pas de décompte de TVA déposé, pratiquement aucun rappel sur les factures impayées effectué, un fonds de caisse communale qui ne correspond pas aux montants inscrits dans le carnet relatif… Le rapport livré par la fiduciaire ORFA Audit, chargée de vérifier les comptes 2018 d’Ormont-Dessus, est accablant.

Jeudi, les élus ormonans étaient appelés à examiner ces comptes, marqués par un déficit de 207'000 francs. Les conseillers les ont acceptés par une petite majorité, non sans faire entendre leur mécontentement. «Dans le secteur privé, une telle «non-gestion» aurait conduit à un dépôt de bilan ou tout au moins à des sanctions», estime Nathalie Rapin.

L’année 2018 avait été marquée par la démission du municipal des Finances et syndic Philippe Grobéty, remplacé au 1er janvier dans ces fonctions par Christian Reber. Le passage de témoin ne s’est pas effectué très cordialement, comme le regrette la Commission de gestion (CoGest): «Le syndic Grobéty n’a pas jugé bon d’informer son successeur sur la situation de notre commune, ce qui n’a pas facilité son entrée en fonction.» «Et on comprend pourquoi quand on voit la gabegie qui règne!» réagit l’un de ses membres, Philippe Bonzon.

«Une surcharge de travail»

Le vice-syndic, Dario Pernet, qui a piloté l’élaboration de ces comptes affirme qu’il n’était pas au courant de la situation: «Lorsque j’ai eu accès au rapport de la fiduciaire, ça a été la douche froide. J’ai constaté que des recommandations qu’elle faisait depuis de nombreuses années n’ont jamais été suivies.» Christian Reber est, quant à lui, catégorique: «Il ne faut pas se tromper de cible: ces manquements ne sont pas imputables à notre boursière qui a toute notre confiance, mais à une surcharge de travail (ndlr: justifiée en partie par la mise en place d’un nouveau système informatique) et à une désorganisation complète de l’administration. La Commune a vécu une perte de maîtrise à tous les niveaux.»

Le syndic précise toutefois qu’une large part des irrégularités constatées par la fiduciaire ont pu être corrigées ou sont en voie de l’être. Plusieurs services administratifs ont été renforcés, dont la bourse.

«Laxiste», mais pas pénal

Cette désorganisation ne semble pas nouvelle: en juin dernier, le conseiller François Genillard demandait à la CoGest de se pencher sur les 733 factures impayées (dont certaines datent de 1999) passées en pertes sur débiteurs par la Municipalité, pour un montant dépassant le quart de million de francs. Christian Reber, alors simple citoyen, avait saisi la Préfecture d’Aigle, pour dénoncer «une sorte de laxisme dans la facturation» et la «mise en œuvre d’une inégalité de traitement entre les contribuables».

La préfète Patricia Dominique Lachat a rendu ses conclusions quant à ce coup d’éponge fin mai. «La régularisation des comptes communaux était inévitable, comme l’avait indiqué à plusieurs reprises la fiduciaire. Dans certains cas, il s’agit de taxes de raccordement au réseau d’eau émises lors de la délivrance du permis de construire jamais exécutés. D’autres concernent des entreprises en faillite ou des résidents secondaires aujourd’hui introuvables.» Selon elle, les manquements constatés «résultent d’un certain laxisme. Il n’y a eu, dans tous les cas, pas d’enrichissement personnel, ni de volonté de tricherie. Je ne vois rien de pénal à cette situation.»

La réponse ne satisfait ni François Genillard ni Christian Reber. «J’ai examiné ces factures; une grosse faillite est concernée pour 30'000 fr. Les permis de construire non exécutés représentent 9000 fr. Il reste 210'000 fr. qui n’ont pas fait l’objet de rappels, ni de poursuites; c’est honteux», assène le premier. Le syndic en place en convient: «Il n’y a pas eu de volonté d’enrichissement personnel, aucune malversation. Mais par souci d’équité, une collectivité doit tout mettre en œuvre pour assurer un suivi de ses débiteurs. Certaines factures étaient prescrites; mais avant qu’elles le soient, on avait cinq ans pour envoyer des rappels. Alors que je devrais employer mon énergie à travailler pour l’avenir, je dois aujourd’hui me battre pour chaque sou.»

Contacté vendredi matin, Philippe Grobéty ne s’exprime pas sur la situation: «Je n’ai pas encore eu accès aux rapports de la CoGest.» (24 heures)