La Fête des Vignerons est-elle une fabrique à bébés?

Enquête A la veille de la Fête des vignerons, les prestigieux vignobles en terrasse réduisent leur production pour éviter l’effondrement des prix. Il y a trop de vin sur le marché et il est de plus en plus difficile à vendre. Enquête dans un secteur sous tension Plus...

ABO+ Par Sylvain Besson, Photos Yvain Genevay 06.07.2019