La fusion réussie, le chef du tourisme cède sa place

Frédéric Delachaux a tenu parole: à son arrivée en 2014 à la tête de Pays-d’Enhaut Tourisme, le trentenaire confiait à «24 heures» son intention de renforcer les coopérations avec le Saanenland et la Gruyère, régions limitrophes du Pays-d’Enhaut. Après six ans en poste, le Damounais a annoncé sa démission, faisant valoir son souhait de «changer d’orientation professionnelle».

«Il était important que la transition puisse se faire sereinement»

«Le bilan est très positif, confirme l’intéressé. On a signé une convention, ratifiée par les Conseils d’État vaudois et bernois pour renforcer la collaboration économique et touristique avec le Saanenland. On a également pu travailler étroitement avec la Gruyère par le biais du Parc naturel régional. Sans oublier les liens avec les Alpes vaudoises grâce au concept Alpes vaudoises 2020.»

À 37 ans, Frédéric Delachaux quittera ses fonctions au terme de la prochaine saison hivernale, le 31 mars. «Il était important que la transition puisse se faire sereinement. C’est également l’occasion pour moi de boucler le premier exercice de Pays-d’Enhaut Région, Économie et Tourisme.» Le trentenaire a guidé le regroupement sous un même toit des organes de promotion économique et touristique (Pays-d’Enhaut Région et Pays-d’Enhaut Tourisme), officialisé en mars dernier. «Un moment culminant de ma carrière», décrit-il. Il avait alors repris la direction de la nouvelle entité fusionnée.

Le tourisme damounais perd l’une de ses chevilles ouvrières: Frédéric Delachaux avait effectué son apprentissage au sein de l’office de Château-d’Œx. Depuis, il a notamment contribué à la restructuration du Festival international de ballons, dont il a été le directeur de 2008 à 2011, avant d’en devenir le président de 2016 à 2018. «J’ai maintenant envie de revenir à quelque chose de plus proche de ma formation supérieure, dans l’économie et l’entrepreneuriat.» Son poste sera prochainement mis au concours.