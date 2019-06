La gare de Vevey retrouve son visage originel de 1907

La gare de Vevey a toujours voulu se faire belle pour la Fête des Vignerons, c’est aussi une tradition. L’édifice achève sa mue commencée en 2017 et se livre depuis jeudi soir à un étonnant strip-tease. La nuit dernière, le hall d’entrée s’est défait de ses échafaudages et dévoile ce vendredi son visage originel de 1907. En collaboration avec la Direction monuments et sites, les CFF ont notamment rouvert et restauré les deux larges verrières zénithales oblongues, masquées depuis les années 1930-1940. «La principale difficulté a été de résoudre les problèmes d’étanchéité qui avaient sans doute conduit nos prédécesseurs à obstruer ces fenêtres», explique l’architecte Antonino Tramparulo. Au-dessus, le plafond du hall est suspendu à un double lanterneau grâce à une structure métallique complexe, œuvre du charpentier veveysan Charles Taverney, qu’il a aussi fallu réhabiliter. Désormais, de larges filets de lumière naturelle illuminent le hall. Dès que le jour diminue, un éclairage artificiel prend le relais.

Absorber les voyageurs

Lancés il y a deux ans, les travaux visaient prioritairement à permettre au bâtiment d’absorber un nombre de voyageurs en croissance avec l’arrivée des rames à deux étages et l’instauration de la cadence au quart d’heure sur la ligne Vevey-Blonay-Les Pléiades. Dans ce but, les CFF ont réaménagé les surfaces intérieures. «Mais, au cours du chantier, nous avons très vite décidé de ne pas nous arrêter là, confie Andreas Forster, responsable de projets CFF Immobilier. La Fête des Vignerons a servi de déclencheur aux travaux de restauration de l’édifice. Jusqu’au 9 juillet, nous dévoilerons petit à petit les rénovations effectuées.» Les Veveysans découvriront chaque semaine un nouveau pan de la restauration, de la toiture à la marquise d’entrée, en passant par la menuiserie, soit un total de 8 millions de francs de travaux. Dans moins d’un mois, c’est toute la gare qui réapparaîtra sous ses allures de 1907.

La gare de Vevey est en fait constituée de deux bâtiments, l’un datant de 1861 (côté Lausanne), construit par l’architecte Jean Franel, et l’autre (à l’est) par Charles Coigny. Le premier a été réalisé lors de la création de la ligne de chemin de fer Lausanne-Villeneuve et le second pour répondre à l’augmentation du trafic dû au percement du tunnel du Simplon. Ces deux bâtiments se distinguent d’ailleurs par leur style, chacun propre à leur époque, néoclassique et néobaroque. Au moment de la construction du second édifice en 1907, le premier a subi d’importants changements qui ont modifié son aspect. Le grand escalier monumental a été supprimé, la place de la Gare abaissée et des vitrines percées sur son socle.

De 1955 à 2019

Au cours des années 1950, dans la perspective de la Fête des Vignerons de 1955, un deuxième chantier a apporté des transformations notables à l’intérieur des deux édifices qui ont alors été séparés par la création des guichets. «Cette fois, nous avons décidé de rétablir la liaison intérieure entre les deux bâtiments, sourit Andreas Forster. C’est un des points forts du projet.» À chaque Fête des Vignerons sa gare! (24 heures)