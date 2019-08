La Halle Inox de Vevey écope d’une salve d’oppositions

Un nouvel avatar vient de naître à la Halle Inox, dernier vestige des Ateliers de constructions mécaniques de Vevey, avec des oppositions à un projet complémentaire. Situé derrière la gare, le bâtiment historique a été réhabilité par son propriétaire, Patrick Delarive SA, pour 15 millions de francs. Le monument a été transformé en lofts de luxe, restaurant haut de gamme, zone d’exposition en partie publique et accès au public à la partie historique préservée: charpente métallique et pont de chargement roulant qui culminent à 16 m de haut.

La mue de la halle s’est accompagnée, depuis 2010, de luttes acharnées entre le propriétaire-promoteur et la Commune, et de batailles devant les tribunaux; allant même jusqu’au TF en 2012, avant qu’un permis de construire ne soit octroyé.

Or, voici qu’une démarche du propriétaire vise à modifier une partie du projet. Patrick Delarive a requis une consultation publique complémentaire, dans laquelle il demande l’abandon de la zone d’exposition ouverte à tous afin de transformer l’espace en surface administrative privée. Responsable opérationnel du projet, Claude Chappuis ne se cache pas derrière son petit doigt: «Nous avons bien réétudié la situation avec notre architecte (ndlr: Giovanni Pezzoli), et c’est le souci de rentabilité qui prime. Une salle d’exposition ne la garantirait pas, contrairement à des loyers réguliers. Nous n’avons pour l’heure établi aucun contact.»

Vingt-deux riverains s’opposent à ce changement, majoritairement des propriétaires résidant dans le complexe immobilier Les Moulins de la Veveyse, juste à côté. «Ce qui nous met en pétard, c’est que cette affectation est en totale contradiction avec le projet pour lequel le promoteur avait reçu l’autorisation de procéder à la rénovation du bâtiment», dit en préambule Élisabeth Jobin. «Si le permis de construire a été accordé par les autorités sous certaines conditions, ce n’est pas correct de ne pas les respecter», dit Christa Calpini.

C’est principalement la possible atteinte à l’équilibre affectation privée-affectation publique qui choque donc les voisins. «L’ouverture au public était une condition posée afin de permettre aux Veveysannes et Veveysans d’accéder à ce lieu emblématique figurant à l’inventaire du recensement architectural vaudois. Le projet adopté dédiait le rez-de-chaussée au public avec un restaurant – où, par ailleurs, on ne peut pas se poser juste pour prendre un café –, une salle d’exposition et l’accès au patio central afin d’admirer l’ossature du bâtiment et ses ponts roulants historiques», résume Élisabeth Jobin, qui remarque qu’en fin d’après-midi le bâtiment est totalement clos. «C’est normal, nous voulons le protéger car tout n’est pas fini et les accès ne sont pas tous sécurisés. Mais prochainement le patio central de plus de 200 m sera libre d’accès au public», explique Claude Chappuis.

«Il appartiendra à la Municipalité de se déterminer sous la pesée de la demande, de l’historique des décisions antérieures et du règlement communal», détaille Julien Cainne, chef du Service de l’urbanisme. «Nous respectons actuellement une pause estivale, mais nous examinerons dossier et oppositions fin août. Nous entendrons les opposants si nécessaire», ajoute la syndique, Elina Leimgruber.