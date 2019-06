La revitalisation du bourg de Villeneuve prend forme

La revitalisation du centre de Villeneuve est un des grands objectifs de la législature en cours. Et pas seulement sur un plan commercial. D’idées en séances, en passant par de petites touches et actions successives, la Grand-Rue et ses artères proches, qui constituent le bourg de Villeneuve, sont en pleine mutation.

Le municipal Dylan Karlen a notamment indiqué récemment que les fameux et très courus Coffre Ouvert se tiendraient dans le bourg une fois sur deux, lors d’une phase test qui débute à partir du 31 août. Des propositions d’animation des vitrines vides de la Grand-Rue sont aussi dans les tuyaux.

Vendredi première

Récemment, l’association Viva Cité, réunissant plusieurs citoyens, s’est constituée dans le but d’accompagner cette revalorisation en proposant diverses manifestations. La première commence ce vendredi et se déroulera toute l’année le premier vendredi chaque mois. Intitulée First Friday, elle propose dès 17 heures de «flâner, manger, boire, papoter, profiter de l’animation musicale et jouir des magasins de la Grand-Rue pour l’occasion exposés sur la voie publique». Une société locale et un vigneron différents seront à l’honneur chaque mois. À 21 heures, fin des activités sur la voie piétonne et poursuite de l’animation dans les caveaux.

«Nous nous sommes rendus à Bienne, qui organise des First Friday. Avant le début de la manifestation, puis pendant. L’ambiance est vraiment très conviviale et familiale. C’est très dynamique», glisse Nicolas de Angelis. Le président de Viva Cité indique par ailleurs que ce type d’animation se déroule dans plusieurs villes des États-Unis et aussi en Allemagne.

Viva Cité fourmille d’autres pistes. Cet hiver, le comité mettra sur pied une Soupe du Nouvel-An avec vin chaud en échange du sapin de Noël obsolète. L’an prochain, Fête des voisins grandeur nature et Cinélac – projection de films durant l’été au bord du Léman – seront à l’affiche. Dès l’hiver 2020-2021, ce sera Pati-glisse, soit une patinoire et une animation musicale pour les enfants après la classe. (24 heures)