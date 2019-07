La saga du parking couvert touche à sa fin

Le village de Gryon aura finalement son parking couvert. Plus de dix ans après la présentation de sa première mouture, le projet, au lieu dit La Losse, a obtenu son permis de construire. Il prévoit la construction, en partenariat avec la coopérative Cité-Derrière, de 54 places de stationnement et de quatorze appartements locatifs.

En 2009 déjà, la Commune lançait une étude en vue de la construction de logements à loyer abordable dans le but de conserver ses habitants chassés vers la plaine par des loyers trop élevés en station. Des oppositions de voisins avaient forcé les élus à revoir leur copie. Rebelote en 2011: la seconde mise à l’enquête du plan d’affectation destiné à légaliser la construction se heurtait à de nouvelles oppositions. En cause, le volume et l’esthétique du bâtiment, mais aussi son implantation sur «une zone de glissement notoire», relevait une riveraine, Isabelle Tasset Vacheyrout.

Mises à l'enquête successives

Le syndic de l’époque, Gilbert Anex, assurait alors à «24 heures» que toutes les mesures seraient prises pour stabiliser le terrain. L’ex-édile était concerné au premier chef: son chalet est situé en contrebas de la parcelle censée accueillir le HLM. Déboutée par la Cour cantonale, la Commune avait proposé en 2014 une nouvelle version du plan d’affectation, elle aussi frappée d’oppositions. Le projet a refait surface en 2017, revu et corrigé. Sa mise à l’enquête s’est encore une fois heurtée aux mêmes griefs, assortis d’un recours au Tribunal cantonal. L’un d’eux émanait de l’ancien syndic Gilbert Anex, qui s’inquiétait… de l’instabilité du terrain.

«Les recourants ont finalement accepté de retirer leur opposition et signé une convention», a expliqué le municipal Michel Ravy au Conseil communal de Gryon. Celle-ci prévoit que Cité-Derrière mène un suivi quant à la stabilité de la parcelle, d’ici au premier coup de pioche. «Qui n’interviendra donc que l’an prochain, en fonction des résultats de cette étude», précise le syndic Pierre-André Burnier. (24 heures)