La vigne vaudoise trône au Swiss Vapeur Parc

Les bénévoles du Swiss Vapeur Parc sont rarement à court d’imagination. À l’appel du 38e Festival international de la vapeur, qui se déroule jusqu’au 23 juin, ils présentent plusieurs nouveautés. «L’actualité est riche en Suisse en 2019. La Fête des Vignerons de Vevey sera un des événements phares. Aussi, nous avons voulu l’honorer en construisant un vignoble en terrasses, comme à Lavaux», explique Yves Marclay, président du Swiss Vapeur Parc.

Cette réplique du site – inscrit au patrimoine mondial de l’humanité – longe la voie. Sur trois niveaux, elle couvre 80 m2. Elle aura occupé les bénévoles pendant sept mois. Ce bel ouvrage est fait de pierres de Saint-Léonard. «C’est une nouvelle collaboration valdo-valaisanne. Aussi, nous avons planté des ceps de chasselas et de pinot», poursuit Damien Fulbert, directeur d’exploitation du parc. Autre nouveauté cette année, un train aux couleurs du Léman Express qui desservira par extension plusieurs gares vaudoises. Enfin, une rame avec loco à vapeur commémorant l’installation du parc au Bouveret il y a trente ans (il se trouvait avant à Aigle durant huit ans) a été inaugurée.

Comme de coutume, des vaporistes passionnés – plus de 150 cette année, venus de Suisse et de plusieurs pays d’Europe occidentale – paradent durant le festival sur un site de 19'000 m2 et son décor de Suisse miniature. Ils invitent le public, plus de 5000 personnes par jour, à embarquer à bord de leur propre train (environ 100 machines), souvent de purs bijoux. Et cela sans compter l’important matériel roulant de l’association qui gère le parc.

Ouvert de mi-mars à début novembre, le parc a accueilli 145 000 visiteurs (nouveau record) en 2018. (24 heures)