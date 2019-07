«La Ville en Fête, ce sera deux choses à voir par heure»

Si le cœur de la Fête des Vignerons battra principalement dans sa monumentale arène, les quais de Vevey seront habités d’une vie artistique frénétique: 1000 animations, dont 250 concerts, 200 représentations de spectacles, danse et musique de rue, portées par 260 compagnies et troupes. C’est ça la Ville en Fête. Son responsable, Philippe Blanchouin, nous livre ses coups de cœur.

En deux mots, c’est quoi la Ville en Fête?

Mon job, c’est d’amener les arts de la rue dans la ville, qui s’étend sur les quais entre le jardin Doret et Entre-deux-Villes, plus le pourtour de la place du Marché et l’enclave de la place Scanavin. Nous avons cherché à proposer du spectacle de rue sous toutes ses formes. Plus de 70% des créations seront suisses. L’animation sera permanente: il y aura deux choses à voir ou à faire par heure, avec une priorité mise sur les familles et les enfants, d’où un Espace jeune public au jardin Doret. Et je tiens à rappeler que tout sera gratuit.

Une partie du programme sera l’œuvre des cantons lors des journées qui leur sont réservées, la grande nouveauté cette année.

Cela représentera grosso modo la moitié de l’offre. Les cantons ont débordé d’imagination: du contemporain, du classique, du folklorique, des choses insolites!

Comme quoi?

Vous voyez les trois gars de la publicité pour le fromage Appenzeller? Ils seront là (9 août). Ça promet des milliers de selfies! Genève (19 juillet) viendra avec des chariots entiers de fleurs pour décorer la Fête. Le Valais (26 juillet) aura des télécabines d’«entre-sort», c’est-à-dire qu’on entre, pour un verre, un spectacle, un film, et on sort. Saint-Gall (21 juillet) proposera du speed dating revisité et la délégation de Soleure (3 août) arrivera en bateau avec des tonneaux pour prendre son vin, comme à l’époque. Zurich (4 août) proposera un concert de piano à 6 h 47, avec café croissant offert. Et que dire de la parade de clôture du 11 août? Deux kilomètres de long. Le canton de Vaud a mis le paquet.

Les quais seront donc carrément une scène à ciel ouvert?

Il y aura des points fixes et des animations déambulatoires. Parmi les premiers, on peut citer l’Espace fribourgeois au jardin Doret, avec des vaches, de la confection de fromage, un restaurant, une conteuse, des jeux pour enfants. J’ai un faible pour le «manège à propulsion parentale». Papa ou maman devra par exemple traire une vache pour faire avancer son petit. La Scène de l’Aviron sera un espace éphémère et de performance pour les cantons qui en ont besoin. Une scène est prévue au jardin du Rivage. Une dizaine de soirs, vers 23 h 30, on pourra y admirer le spectacle de danse contemporaine de la Compagnie Reminox’s. Un beau moment en perspective.

Et les animations dites «déambulatoires»?

Elles partiront toujours des Terrasses de la Confrérie, au sud de l’arène, pour rejoindre Entre-deux-Villes et la grande roue. Cela peut être un piano, une fanfare, des animaux étranges, etc.

Une parade nocturne est prévue…

Oui, tous les soirs. Une question a guidé notre réflexion: comment faire revenir les gens le soir quand le spectacle dans l’arène a lieu le matin? Les personnages sortiront tout droit de l’affiche officielle de la Fête: des grappes de raisins, un oiseau, des insectes, etc. Les costumes seront spécifiques à cette création, la bande-son aussi. Cinq énormes personnages illuminés donneront vie à une histoire: les vignerons se réveillent au jardin Doret, vont vers les vignes au Rivage, croisent le Soleil à l’Alimentarium, etc. Une heure de spectacle dès 21 h 30. Quand celui de l’arène aura lieu le soir, la parade sera retardée à 23 h 30 environ et partira de la Grenette.

On imagine qu’il sera possible de manger sur les quais?

Bien sûr. Une cuisine suisse dans les stands situés entre les Terrasses de la Confrérie et le musée de l’Alimentarium, et des cuisines du monde ensuite jusqu’à Entre-deux-Villes. Au milieu, une Scène du monde avec cover bands et musique folklorique dans un esprit guinguette.

Un dernier coup de cœur pour conclure?

À la scène de l’Aviron, pendant cinq jours l’Illustre famille Burattini présentera deux spectacles: «Le petit musée des contes de fées», qui revisite Perrault avec Blanche-Neige et Cendrillon devenues copines, et «T’as de beaux yeux, Carabosse», où l’on s’adresse directement aux enfants, mais les messages sont clairement pour les parents. Cela fait longtemps que je travaille avec cette troupe et c’est une garantie.

(24 heures)