Lavey-Morcles se penche sur ses candélabres

Le Conseil communal de Lavey-Morcles se positionnera jeudi sur un octroi de crédit de 220'000 francs. Il s’agit d’améliorer l’éclairage public. La Commune va ainsi se conformer à la réglementation de 2015 qui vise à favoriser des ampoules plus économiques afin de ménager les ressources énergétiques et financières, tout en réduisant les émissions polluantes.

Lavey-Morcles ne compte pas moins de 144 points lumineux sur son territoire. La maintenance des candélabres est assurée par les Forces motrices de l’Avançon SA. La société, sur demande de l’Exécutif, a dressé un bilan de l’état général des installations et a soumis une offre pour leur mise en conformité. Il s’avère que 93 candélabres doivent être modifiés. Ils sont disposés en plusieurs endroits de la commune, les plus nombreux se trouvant à Lavey-les-Bains.

Le corps délibérant rocan se penchera aussi sur la gestion de la Municipalité et les comptes 2018. Ils sont excellents, et ce grâce à la vente exceptionnelle pour 822'000 francs de l’immeuble du Vieux-Collège. Lavey-Morcles – 946 habitants – a encaissé en tout 4,8 millions l’an passé. Le bénéfice est de 383'000 francs. Quant à la marge d’autofinancement, elle grimpe à 1,3 million. En 2018, Lavey-Morcles a investi pour 2,2 millions, principalement pour les infrastructures relatives aux eaux et aux égouts. (24 heures)