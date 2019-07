Le 13 juillet 1719, 104 chalets partent en fumée à Gryon

«Douze familles ont tout perdu et à la montagne et au village et n’ont sauvé que les méchants haillons qu’ils portaient sur leurs corps.» Le récit du ministre Joseph Decoppet atteste du désarroi qui frappe la communauté en ce jeudi 13 juillet 1719. Les habitants contemplent les dégâts: tout le village ou presque est parti en fumée: «Vingt-six maisons, dix-huit greniers et vingt-quatre granges» sont détruits, dénombre-t-il dans ses notes jointes au procès des auteurs soupçonnés de l’incendie.

«Les pauvres gens à jeun, harassés et affligés, descendirent avec tant d’empressement que, quand ils arrivèrent au village, ils tombaient en défaillance»

Les villageois n’ont rien pu faire. Et pour cause: Gryon est quasi désert ce matin-là. La plupart des Tatchis sont mobilisés sur l’alpage de Taveyanne pour tenter de maîtriser l’incendie qui s’est déclaré là-haut, à 4 h du matin. Malgré leurs efforts, «on ne peut empêcher la consomption de 36 chalets, raconte encore Decoppet. Avant que le feu fut arrêté à la montagne, ils reçurent la nouvelle que le village de Grion brûlait; les pauvres gens à jeun, harassés et affligés, descendirent avec tant d’empressement que, quand ils arrivèrent au village, ils tombaient en défaillance. Ils virent leurs maisons brûlées ou près de l’être.»

Le feu se propage d’habitation en habitation. Partant de la maison d’un certain Jacques Amiguet, au Crêtelet peu avant 7 h du matin, il s’étend à celle de Jean Moreillon, puis celle du juré Jacques de Mage. Il n’épargne que peu de bâtiments. Certains portent aujourd’hui encore les stigmates de cet incendie, dans leurs poutres noircies.

Suspects torturés

Ces deux sinistres successifs laissent peu de place au doute: on penche rapidement pour la thèse de l’incendie criminel. Mais les auteurs présumés ne seront jamais condamnés. Emprisonnés à la maison forte de Salaz le 30 octobre, interrogés par le châtelain de Gryon et l’abbé de Saint-Maurice Louis Nicolas Charléty, Pierre et Michel Mage et Jacques Amiguet n’avouent pas. Même lorsque l’on recourt à la torture: «Les accusés niant constamment tout ce qui regardoit l’incendie et n’en étant d’ailleurs clairement convaincus, la Chambre de Salaz eut ordre de conclure après la 4e procédure […] que les accusés n’étant pas suffisamment convaincus, elles se contentent des peines de la prison et tortures qu’ils ont subies, les condamnant de plus aux frais de la procédure.» Pierre Mage, déjà banni en 1714 après une affaire d’adultère avec une bonne d’Échallens, fut de surcroît condamné à un second exil.

Après le désastre, l’abbaye de Saint-Maurice, dont Gryon dépend depuis le XIIe siècle, lance un appel à la solidarité. Les dons affluent de toutes les communes du gouvernement d’Aigle, du Pays-d’Enhaut, des bailliages de Vevey ou de Lausanne, relate Evelyne Moreillon, coauteur de «Gryon - Village de charme, terroir d’exception», à paraître ces prochaines semaines. Le village sera reconstruit, l’alpage de Taveyanne également. Une ancienne gravure montre le site tel qu’il devait être avant le sinistre. «Elle n’est pas datée, mais porte l’inscription «Tavayanna – Grion». Avec ces anciennes orthographes, elle doit peut-être dater d’avant l’incendie de 1719, observe Evelyne Moreillon. On ne reconnaît pas vraiment les chalets actuels. On voit aussi que les tavillons n’étaient pas cloués comme aujourd’hui, mais tenus avec des pierres.» Un cadastre publié en 1720, mais dont les relevés sont antérieurs, montre également «nettement plus de chalets qu’aujourd’hui. Ils étaient certainement plus petits et moins confortables qu’après les reconstructions», estime Evelyne Moreillon.

(24 heures)

SourcesArchives de l’abbaye de Saint-Maurice ( www.aasm.ch ). Maurice Bonzon, «Trésors de mon Pays», 1964. «Gryon - Village de charme, terroir d’exception», 2019.