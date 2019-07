Le chemin des grottes de Naye est enfin rouvert

L’itinéraire situé sur le flanc de la Grande Chaux de Naye a rouvert lundi. Les escaliers et mains courantes qui permettaient d’accéder au sentier des Grottes de Naye avaient été endommagés en 2017 par des chutes de pierres.

La remise en état de ce tronçon escarpé, qui relie les Rochers de Naye à la gare de Jaman via le col de Bonaudon, n’a pas été une promenade de santé. Principale difficulté? Mettre d’accord les nombreux acteurs concernés. «Ce sentier est situé sur une parcelle privée appartenant à la compagnie Montreux-Oberland bernois, sur le territoire de Haut-Intyamon (FR), mais est très éloigné du centre de cette commune. Il profite surtout aux communes de Villeneuve, Veytaux et Montreux et à Montreux-Vevey Tourisme qui le met en avant dans sa promotion», explique Florent Liardet, chef de projet tourisme pour le Parc naturel régional Gruyère-Pays-d’Enhaut (PNR).

Le sentier permet de relier les Rochers de Naye à la gare de Jaman, via le col de Bonaudon.

C’est cette entité qui s’est chargée de coordonner ces longues discussions. «Un financement de 35'200 francs a pu être réuni auprès de Swiss Rando, Vaud Rando, du fond d’équipement touristique de la Riviera et de l’Union fribourgeoise du tourisme», décrit Florent Liardet. Restait également à savoir qui entretiendrait à l’avenir ce chemin: «Une convention vient d’être signée entre les quatre Communes et le propriétaire. Le PNR assumera l’entretien, sur mandat de ces partenaires. Tous les signaux pour assurer la pérennité du chemin sont au vert.»

Les escaliers avaient été installés en 1992, à l’occasion du 700e de la Confédération à l’initiative de la section montreusienne du Club alpin suisse. Ce chemin de montagne, qui permet également d’accéder aux Grottes de Naye, est très prisé des marcheurs ainsi que des utilisateurs de la très réputée via ferrata des Rochers de Naye, toute proche.