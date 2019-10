Après 200 ans, le Collège de l'Abbaye passe en mains publiques

Une belle page de l’histoire agaunoise se tourne: géré sous cette forme depuis 1806 par la communauté monastique du même nom, le Collège de l’Abbaye de Saint-Maurice passera en mains publiques. Une convention est en cours d’élaboration entre l’État du Valais et le monastère, révèle la RTS. Dès la rentrée 2020, le gymnase sera géré par le Canton. La charge financière devenue trop lourde pour la communauté, celle-ci renonce à l’exploiter. En juin, 24 heures annonçait déjà la fermeture de l’internat de ce collège à la fin de l’année scolaire.

L’Abbaye reste propriétaire des bâtiments. La convention doit notamment fixer les modalités d’utilisation des classes. L’abbé continuera par ailleurs à siéger dans le Conseil de l’école et le chanoine Alexandre Ineichen en restera le recteur.

Concurrence chablaisienne?

L’État du Valais prévoit d’investir 25 à 30 millions de francs pour remettre l’établissement au goût du jour: «C’est important de ne pas seulement investir dans un nouveau collège à Sion, mais aussi de se dire que Saint-Maurice, pour le Chablais, est essentiel», a affirmé Christophe Darbellay à nos confrères de la RTS. Selon le Conseiller d’État valaisan en charge de la formation, cet établissement sera «directement en concurrence» avec le futur gymnase d’Aigle. «Il faut aujourd’hui positionner de manière très forte aussi le Collège de Saint-Maurice.»

En fait de concurrence, la Direction générale vaudoise de l’enseignement postobligatoire rappelle que «le principe qui s’applique est celui de la territorialité et non de la concurrence. La planification des établissements scolaires incombe au Canton qui, avec le gymnase d’Aigle, répond à un besoin: 1000 à 1200 places sont nécessaires dans cette région.» L’idée de créer, sur l’exemple de la Broye, un site unique et intercantonal à Saint-Maurice n’a, «à notre connaissance pas été envisagé dans le Chablais». D.G./NXP