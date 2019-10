Le futur musée du fort de Chillon s’offre une star de la muséographie

Une année et demie après la présentation des grandes lignes du World of Strategy dans l’enceinte du fort de Chillon, les choses ont bien évolué dans l’esprit des initiateurs du futur musée dédié à la vie des soldats au sein du monument militaire fermé au début des années 90 – dans la roche en face du château – et à l’histoire du réduit national cher au général Guisan.

La société Fort de Chillon, du Veveysan Pierre Clément, cofondateur de Laurastar, a en effet revu ses ambitions à la hausse avec l’engagement du Franco-Suisse François Confino, star de la muséographie. L’homme est connu dans la région pour être l’âme du Chaplin’s World à Corsier, mais également pour ses collaborations passées avec le Centre Pompidou à Paris, le Musée d’histoire naturelle de Los Angeles ou encore le Musée Sezon de Tokyo.

Les dernières esquisses de l’agence Confino-Alphabeth, à Lussan, dans le Gard (F) – épaulée par les équipes de Véronique Rozen (Explosition) et Michel Helson (Culturetech - Realisationseurope) –, sont parvenues il y a quelques jours à peine à Luana Menoud-Baldi, cheffe de projet et future directrice du musée. «Nous voulons créer un musée au-delà du musée, un lieu d’immersion où les visiteurs pourront tout toucher et tout voir pour sentir l’ambiance de la vie dans le fort, avec l’assistance d’animations vidéo.»

Ces dernières instaureront un dialogue avec les anciens occupants du lieu, ressuscités par la technologie. Dès le couloir d’entrée, une animation permettra par exemple de suivre l’évolution des uniformes à travers le temps. Une autre offrira de découvrir la vie en cuisine et un repas au réfectoire, où les équipements, tables et vaisselle ont été conservés. Une autre encore restituera les conditions dans l’infirmerie. Il en sera de même pour le local de tir à la mitrailleuse, les dortoirs ou les salles de bain. Les échanges avec ces pensionnaires virtuels seront disponibles en huit langues.

La pièce principale accueillera une salle de projection d’une quarantaine de places pour expliquer le réduit national. Une salle ludique est également prévue avec des tables de jeu et des murs tactiles. «Le World of Strategy se déclinera en trois niveaux, reprend Luana Menoud-Baldi: le musée permanent sur le fort et le réduit national, une partie «connaissances», notamment pour les écoles, et des expos temporaires et événements ponctuels pour que le lieu ne soit pas figé. L’idée de base est celle d’un musée d’histoire vivante.» Des salles seront également disponibles à la location pour des privés.

Rallonge de 2 millions

Qui dit ambitions à la hausse dit aussi budget qui prend l’ascenseur. Annoncé à hauteur de 5,5 millions de francs en février 2018, il a désormais grimpé à 7,5 millions, selon la directrice.

Ces chiffres s’expliquent aussi en partie par des travaux complémentaires exigés par le Canton, propriétaire du terrain. En effet, la Direction des monuments et sites veille au grain sur le monument classé depuis 2016 en note 2 (objet d’intérêt régional). «Il nous incombe de respecter la substance historique du lieu», souligne Christophe Kaempfer, architecte du projet.

L’ouverture du musée, prévue à l’origine cet automne, s’en est retrouvée décalée. Celle-ci est dés­ormais agendée au 1er juin 2020, avec inauguration le 18 juin. La société Fort de Chillon table sur une fréquentation de 70'000 personnes par année, une estimation qualifiée de «prudente». Les tarifs pour la visite d’une heure et demie ont d’ores et déjà été arrêtés à 22 fr. pour les adultes et 16 fr. pour les jeunes et prix réduits. L’idée d’un ticket combiné avec le château de Chillon et d’autres partenariats sont à l’étude.

Travaux en cours

Sur le terrain, les travaux ont commencé cet été. «Nous venons de finir les gros travaux de démontage, explique Christophe Kaempfer. La démolition des gros casiers en béton de l’ancienne salle de stockage des obus, où est prévue la salle projection, n’a pas été une mince affaire. De même que le percement de certains murs en béton de près de 1 mètre d’épaisseur… Nous allons attaquer les installations techniques – électricité et ventilation – qui sont aussi un gros morceau. Nous en avons pour trois ou quatre mois.»