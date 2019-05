Le Grand Hôtel de Territet promis à une nouvelle Belle Époque

L’école hôtelière et le musée en rade

La Municipalité a écarté deux autres offres d’achat. L’Association Territet Belle Époque - Territet 2018 (en partenariat avec le groupe Boas, l’atelier d’architecture Archi-DT SA et Swiss Education Group) proposait aussi de réhabiliter l’image hôtelière et patrimoniale de la Belle Époque dans l’édifice en créant un hôtel-musée. Ce projet prévoyait de restaurer l’intégralité du bâtiment et de rétablir la partie hôtelière en créant des chambres historiques originales dotées du confort moderne. L’association entendait en outre affecter une partie du bâtiment à l’utilisation conjointe hôtel et musée en créant des installations interactives fixes (comme Aquatis à Lausanne) permettant aux visiteurs et aux hôtes de vivre une expérience hôtelière de la Belle Époque. Une boutique diffusant des articles liés au passé hôtelier de la Suisse, à l’histoire de la Riviera et aux célébrités qui ont fait sa réputation (l’impératrice Sissi, entre autres) était aussi prévue.



De son côté, le consortium Palatin SA, Germain Romy & Partenaires SA et consorts voulait développer dans l’édifice une haute école hôtelière avec l’exploitation d’une section hôtelière, d’un grand restaurant, d’une salle d’exposition et de spectacles.



Ce consortium s’est aussi montré intéressé par l’achat du Théâtre L’Alcazar voisin.