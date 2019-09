Le marché fera son retour à Vevey le 2 novembre malgré de virulentes critiques

La rumeur du mécontentement des uns était dans l'air depuis un certain temps, mais personne ne pouvait imaginer une seule seconde que le marché de Vevey, déplacé à La Tour-de-Peilz le temps de la Fête des Vignerons, puisse rester en terres boélandes. Et pourtant, jusqu'à l'annonce du résultat du vote à bulletins secrets de mercredi soir lors d'une assemblée extraordinaire de l'Association des commerçants du Marché veveysans, le scénario «catastrophe» n'a pas pu être écarté. Au final, 28 des 42 votants ont demandé le retour sur la place du Marché. Ce sera le 2 novembre, a annoncé la Municipalité au terme d'une soirée tumultueuse.

Cela signifie tout de même que 11 marchands ont soutenu un maintien du marché à la place des Anciens-Fossés (plus trois bulletins blancs). Si l'accueil de la Commune de La Tour-de-Peilz a été salué à l'unanimité (même de la part de ceux qui ont perdu une bonne part de leur chiffre d'affaire), ainsi que l'ambiance conviviale et la proximité immédiate du parking souterrain, le résultat interpelle. Plusieurs personnes présentes, dont l'entier du comité, ont en effet profité de l'occasion pour pousser un coup de gueule à l'encontre des représentants de Vevey: la syndique Elina Leimgruber et le municipal Etienne Rivier.

Des relations tendues



Les critiques sont allées du peu d'espace entre les rangées de stands, au nombre disproportionné d'autorisations accordées aux marchands itinérants par la police du commerce (représentée hier soir par sa responsable Véronique Egnersson) en passant par les complications administratives, des emplacements peu clairs sur et des relations très fraîches avec les autorités. «Nous avons parfois l’impression que nous sommes considérés comme une décoration, a lancé Nicolas Flotron, maraîcher et président de l'association des marchands. Le comité est partagé sur un retour à Vevey, même si nous sommes pour, mais pas dans les conditions qui étaient celles avant notre déménagement à La Tour-de-Peilz!»

Et pourquoi seulement le 2 novembre, alors que le retour du marché était attendu une semaine plus tôt, se sont demandé certains? Etienne Rivier a expliqué qu'il fallait au préalable abraser les socles des 170 pieux plantés pour les besoins de l'arène de la Fête, avec une priorité pour ceux du périmètre du Marché. Certains ont même préconisé de rester à La Tour-de-Peilz le temps de retrouver une place du Marché impeccable et de voir disparaître les machines de chantier engagées dans le démontage.

Au final, le sens de la tradition l'a emporté, comme l'a résumé le boucher veveysan Armand Stubi peu avant le vote: «Vevey, c’est Vevey, et même si je fais plus de chiffre à La Tour-de-Peilz, il est l'heure de rentrer».

Ateliers participatifs



La syndique Elina Leimgruber a assuré l'auditoire qu'elle avait pris note «des nombreux éléments évoqués et sur lesquels nous pourrons travailler pour faire en sorte que vous soyez à l’aise». Des ateliers participatifs sur le futur réaménagement de la place intégrera dès le printemps des marchands pour prendre en compte leurs doléances, a-t-elle en outre promis.