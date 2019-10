Le municipal des Finances Pierre Rochat tourne la page

Municipal des Finances à Montreux, Pierre Rochat (67 ans) a annoncé mercredi au Conseil communal sa démission au 29 février prochain. Sous les acclamations des élus. «J’ai l’âge et je passe le témoin en bonne forme: place à la jeunesse!» commente l’intéressé.

Ancien député, président du Grand Conseil en 2001, ce libéral à la fibre sociale était entré au Conseil communal en 1985 et à la Municipalité en 2011. «Je me consacrerai à ma famille et à mes mandats privés, dont ceux de président du MOB, de la Fondation des EMS Beausite et d’administrateur des Blanchisseries générales à Montreux.»

Un dernier combat à mener

Mercredi, au Conseil communal, peu après avoir annoncé son départ, le municipal des Finances PLR n’en a pas moins encore dû mener un combat piquant contre la baisse du taux d’imposition réclamée notamment par des membres de son parti. Il l’a gagné: par 65 oui, 12 non et 1 abstention, le Conseil communal a décidé de maintenir le taux d’imposition à 65 points pour les années 2020-2022. Il a suivi la proposition de la Municipalité, refusant d’abaisser ce taux en compensation de la reprise par le Canton des coûts pour l’aide et les soins à domicile.

Reste que le processus de l’élection complémentaire est lancé. Avec quelques questions: le siège PLR sera-t-il attaqué dans la perspective d’un renversement de la majorité? Plus probablement par les socialistes que par les Verts, semble-t-il. Les Verts n’ayant apparemment pas d’autre posture que de soutenir un éventuel candidat socialiste. Pour l’heure, la Municipalité compte quatre PLR, deux socialistes et un Vert. Et le PLR dit aussi avoir une relève.