Le pêcheur disparu a été retrouvé par 170 m de fond

On ne connaîtra probablement jamais précisément ce qui a causé la noyade de Patrick* ce 17 mars au large de La Tour-de-Peilz. Tout au plus peut-on supposer que les brusques et subites rafales de joran ce dimanche-là n’y sont pas pour rien. Toujours est-il que le corps de ce Bullois de 45 ans, pêcheur amateur, a été retrouvé ce mardi, soit trois mois après l’annonce de sa disparition, à 170 mètres de profondeur, de même que son bateau.

Le Fribourgeois, père de famille, était parti du port de la Pichette où mouillait son bateau. «Je le voyais souvent pêcher entre Rivaz et La Tour-de-Peilz», se souvient Henri-Daniel Champier, pêcheur professionnel à Clarens. «Il aimait beaucoup pêcher dans la région, confirme l’un de ses amis établi sur la Riviera. Il y passait parfois les trois mois d’hiver. C’était un pêcheur amateur, mais expérimenté, il connaissait bien le lac. C’était quelqu’un de très sympathique et tous ses amis et proches le regretteront.»

Les premières recherches avaient permis de retrouver des affaires appartenant au bateau à 2,5 km au large du port de Clarens. Celles de mardi ont été motivées par «de nouveaux éléments ressortis d’un témoignage», explique simplement Cédric Pittet, porte-parole de la police cantonale.

Pour repérer le corps et le remonter à portée de plongeur, la police cantonale vaudoise a fait appel aux moyens du groupe de recherches subaquatiques de Genève (GRES). Plus précisément, un robot équipé d’un sonar baptisé «ROV» pour Remotely Operated Underwater Vehicle (véhicule sous-marin téléguidé). Ce dispositif, unique en Suisse et régulièrement sollicité par la gendarmerie française, en est à sa 11e année de service (lire encadré). «Surtout, il permet aux proches et familles d’entamer leur deuil, en levant les derniers doutes sur ce qu’ils savaient probablement déjà», ajoute Gomes Walter, appointé à la Brigade de navigation de Genève.

* Prénom d’emprunt (24 heures)